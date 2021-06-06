هجوم حاد على محمد لطفي مؤسس جمعية لحقوق وحريات الجماعة الإرهابية

هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا محمد لطفي مؤسس جمعية مشبوهة تسعى لمساندة الجماعة الإرهابية المدانين بارتكاب جرائم قتل شهداء الوطن.

وأكد المهاجمون أن محمد لطفي وزوجته أسسا المفوضية المصرية للحقوق والحريات عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية بتمويل خارجي تحت ستار جوائز بمبالغ دولارية ضخمة تحصلا عليها لممارسة نشاطهما الهدام الداعي للفوضى في مصر.

وقال المهاجمون مخاطبين لطفي وزوجته: «شكلك أنت وزوجتك عاوزين ترجعوا السجن».

واستطردوا: «العميل الخائن محمد لطفي وزوجته ما زالوا على نهجهم في تخريب البلد والعمالة للخارج وتمسكهم بالعمل في صفوف الطابور الخامس الساعي لاستعادة الفوضى والمدافعين عن المخربين وحقوق جماعة الإخوان الإرهابية في السجون».



واختتم المهاجمون: «ألاعيبك انكشفت يا محمد يا لطفي وخططك أنت وزوجتك أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك إنكم عملاء وخونة والناس كلها عارفة إنك عميل وخائن بأجر لصالح الجماعة الإرهابية».