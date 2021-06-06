إعدام 24 طنا مواد غذائية فاسدة ضبطت في مصنع بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بإعدام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر تم ضبطها داخل مصنع بدون ترخيص بنطاق قسم شرطة الشروق، عقب ورود تقرير خبراء وزارة الزراعة والذي أفاد بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

و تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الشروق لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مسلى" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- المواد المضبوطة في المصنع

وعثر بداخل المصنع على (15 طن زيت نخيل- 9.136 طن مسلى- 40 كيلو مكسبات طعم- 5 عبوات ألوان غذائية- 5 تانك زيوت "فارغ"- 3000 عبوة فارغة- 2 ماكينة تصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

- ضبط 2596 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة

وتمكنت الجهود من ضبط 2596 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط 4٫8 طن من أسماك فيليه الباسا، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة فى محافظة القليوبية .

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫5 طن أسماك ماكريل) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية .

وأسفرت الجهود، عن ضبط (2 طن أسماك مُجمدة ماكريل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية،

كما تم ضبط 1٫25 طن مقطعات لحوم – كبدة) غير صالحة لللستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة القليوبية .