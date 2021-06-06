الإثنين 07 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«المخدرات» كلمة السر.. ارتفاع ضحايا «مذبحة العسيرات» إلى 5 أشخاص

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج

ارتفع عدد ضحايا مجزرة أولاد حمزة بمركز العسيرات جنوب سوهاج، إلى 5 قتلى وفاة شقيقة الجاني متأثرة بجراحها، عقب نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة للغاية.
وقال بعض سكان المنطقة محل الواقعة، إن المتهم مريض نفسي ويتعاطي المواد المخدرة، وسلوكه غير متزن.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتم ابلاغ النيابة العامة لمعاينة الجثث تمهيدا لنقلهم الي مستشفي العسيرات المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بقيام شاب بارتكاب مذبحة بقتل أفراد أسرته، وانتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وقيادات مديرية الأمن، حيث تبين من المعاينة والفحص قيام «جورج. س. ي»، 27 عاما، عامل، بقتل كل من والده البالغ من العمر 70 عاما، ووالدته المدعو «آمال. ن»، 65 عاما، والطفلة إنجي، 5 سنوات، والطفل مينا، 6 شهور، نجلي شقيقته، كما أصاب شقيقته مارينا، البالغة من العمر 25 عاما وفارقت الحياه بعد ذلك، والتي تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي في حالة حرجة.
وتبين من المعاينة أن الجاني قام بذبح أفراد أسرته بساطور، ولم يغادر مسرح الجريمة إلى أن تم القبض عليه.
جار تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة.

على جانب آخر، واصلت مديرية أمن سوهاج، حملاتها المكبرة على طرفي خصومة الثأرية، من عائلتي «الرماضنة» و«الحرارزة» بقرية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلته، بعد أن شهدت المنطقة أحداث شغب بين العائلتين، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 بنادق آلية، كما تم تنفيذ حملة أمنية لضباط تجار المواد المخدرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية بإشراف نائب مدير الأمن، اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث مركز ساقلته، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتم استهداف طرفي الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتي «الرماضنة» و«الحرارزة» بناحية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلته، والتي تجددت بمقتل «أحمد. م. ا»، وأسفر الاستهداف عن ضبط بندقية الية عيار 7.62×39، وخزينة لذات السلاح حيازة «أحمد.ع. خ» 20 سنه عامل ومقيم دائرة مركز ساقلته.
 

حملات المباحث مدير بعد مكان قرية لجان تلقى مينا دائرة ضبط النيابة جنوب مديرية

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