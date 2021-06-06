الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢١ بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، لمدة 3 سنوات، برئاسة رئيس الجمهورية.

وتضم الأكاديمية في عضويتها كل من: "رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- الوزير عباس كامل- أحمد كجوك ممثلًا لوزارة المالية-الدكتور محمد السيد الشناوي محمد سليم ممثلًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى-الدكتور أحمد زايد ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات- محمد طارق محمد عبد القادر، ويوهانسن يحيى محمد عيد، ووائل عبد الرازق أحمد قرطام، ومحمد شريف ديلاور، ومحمد صالح هاشم حماد من ذوي الخبرة".

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

مندوبا الرئاسة مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية الأكاديمية الوطنية تأهيل الشباب قرار جمهورى نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد

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