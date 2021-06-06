الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب محافظة ديالي العراقية

ديالي العراقية
ديالي العراقية

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم الأحد، عن حدوث هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في محافظة ديالى وسط شرقي العراق.

وذكرت الهيئة العامة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "الهزة سُجلت صباح اليوم، وقد بلغت قوتها 5.1 درجة بالقرب من (الحدود العراقية- الإيرانية)، حيث تبعد (52) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى".

وطالبت الهيئة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 27 كم، ضربت، اليوم الأربعاء، الحدود السورية العراقية.

وأشار المركز الوطني للزلازل في وزارة النفط السورية إلى أن الهزة حدثت عند الساعة 06:07 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي على الحدود السورية العراقية، جنوب شرق الحسكة.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وعمق 5 كم، قد ضربت أيضا في الثاني من فبراير الجاري الحدود السورية العراقية.

بغداد العراق هزة أرضية محافظة ديالي

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