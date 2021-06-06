الإثنين 07 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرارات جمهورية بشأن 3 قضاة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 222 لسنة 2021 بتعيين القاضى رضا محمود محمد السيد نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية فى دوره العادى.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 223 لسنة 2021 بتعيين القاضى عمرو محمد عبدالوهاب أحمد مخلوف المحامي العام الأول بالنيابة العامة نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فى دوره العادى.

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 224 لسنة 2021 بتعيين القاضي صلاح الدين عبدالحفيظ رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

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