الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتين على طريق «مصر-السويس»

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

نقلت سيارات الإسعاف جثة شخص لقي مصرعة ومصابين اثنين آخران، إلى مستشفى السويس العام،  في حادث تصادم واشتعال سيارتين "نقل وملاكي" بطريق السويس–القاهرة.

كانت غرفة عمليات الإسعاف، تلقت بلاغا بتعرض سيارتين نقل وملاكي للتصادم بطريق وادى حجول بطريق السويس-القاهرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

وأكدت المعاينة الأمنية لحادث، أن السيارة النقل والملاكي اشتعلت فيهما النيران بعد تصادمهما بطريق وادي حجول، مما تسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين.

حرر محضر بالواقعة، وجاري التحقيق بالنيابة العامة والاستماع إلى أقوال المصابين.

إرشادات لتفادي حوادث الطرق 

تجنب السرعة الزائدة على الطرق والتزم بالسرعة المقررة من المرور، لكل طريق، لأن السرعات الكبيرة تزيد من القوى المؤثرة على السيارة في حالة الدوران، والتي تؤدي إلى زيادة احتمالات الزحف أو الانقلاب، وتزيد من طاقة الحركة للسيارة بصورة كبيرة وتؤدي إلى زيادة قوة الاصطدام.

أنظر بعناية في الاتجاهين -مرتين- قبل أن تدخل في تقاطع للطرق فإنه من السهل عدم ملاحظة سيارة قادمة من أول نظرة حيث يمكن أن تكون في مجال للرؤيا خلف إطار الزجاج الأمامي فالنظرة الأخرى لن تأخذ من الوقت إلا ثانية والتي قد تكون كافية لمنع تصادم خطير.

لا تندفع مسرعاً في تقاطع حالما تتحول الإشارة الضوئية للمرور إلى اللون الأخضر و هذه طريقة جيدة لمنع اصطدامك بسيارة شخص مسرعاً قاطعاً للإشارة الحمراء الخاصة به قادما من الناحية الأخرى.

أنظر إلى جهة اتجاه سيرك قبل أن تنطلق بالسيارة عند التقاطع في حالة الدوران  مثلاً؛ عند انتظارك خلو الطريق من السيارات القادمة من الإشارة في اليسار وقبل أن تأخذ الدوران لليمين لا تنسى أن تنظر إلى اليمين قبل أن تستأنف السير  فقد يكون هناك بعض المشاة أو السيارات تعبر طريقك خلال انتظارك للدوران.

توقع التغييرات المفاجئة في السير لانه فى حالة السير في الحارة السريعة من الطريق وأمامك الطريق خالي والحارة المجاورة ممتلئة بالسيارات يجب أن تكون مستعد لأن يندفع سائق غير صبور من تلك الحارة إلى أمامك مباشرة

تعرف على المنطقة الغير مرئية لسيارتك (المنطقة العمياء) عندما تلاحظ الطريق عند استخدامك للمرآة الخلفية ريما تحتاج أن تلتفت لتنظر مباشرة للحارة بجانبك لاكتشاف شيء لم تلاحظه في المرآة هذه في غاية الأهمية بالأخص عند تغيير الحارة- لا تعتمد فقط على المرآة.

خذ حذرك من المنطقة الغير مرئية للسائقين الآخرين و اتخذ مزيد من الحذر عند المرور من السيارات الضخمة (الحافلات) التي ليس لها مرونة في السير ولها منطقة كبيرة غير مرئية (المنطقة العمياء) في حالة عدم رؤيتك لمرآة الشاحنة فإن الاحتمال أن السائق لا يراك.

خذ حذرك من الأطفال والحيوانات الأليفة و راعي اللوحات المرور الإرشادية الخاصة بتحديد السرعة بالقرب من المدارس أو المناطق السكنية؛ فإن الأطفال والحيوانات الأليفة يمكن فجأة الاندفاع أمامك داخل الطريق.

لا تقترب بشدة من السيارة التي أمامك و أترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك عند سيرك وعند توقفك في الطرق السريعة هذه يمكن أن تجنبك تلف الصدام تذكر أن تترك مسافة أكبر في حالة زيادة سرعتك أو في حالة أن الطريق زلقة و في حالة التوقف على منحدر خلف سيارة ذات ناقل سرعة يدوي ترك مسافة أكبر تجنبك اصطدام السيارة بك في حالة انزلاقها للخلف.

دائماُ اجعل السيارة في حالة تشغيل سليم و لا تتأخر عن أجراء الصيانة الوقائية والإصلاحات بسيارتك افحص عمق مداس الإطارات وضغط النفخ بصفة دورية و أضبط الفرامل وزوايا الاطارات عند الاحتياج لذلك.

مستشفى السويس العام الإسعاف السويس القاهرة جثة حادث

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