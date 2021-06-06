الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 6-6-2021 فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد الموافق 6-6-2021، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وعن الظواهر الجوية تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 32 19
الإسكندرية 26 18
وادي النطرون 30 18
طنطا 31 19
شبين الكوم 32 18
دمنهور 30 18
بلطيم 27 19
مطروح 25 17
السلوم 27 18
سيوة 33 19
بورسعيد 27 20
دمياط 27 19
الزقازيق 32 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 33 19
السويس 32 20
العريش 29 18
رفح 28 18
رأس سدر 33 20
نخل 31 15
نويبع 34 24
طابا 32 19
كاترين 32 15
الطور 32 22
شرم الشيخ 35 26
الغردقة 35 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 33 19
بنى سويف 33 19
المنيا 33 20
أسيوط 34 21
سوهاج 36 22
قنا 38 23
الأقصر 39 24
أسوان 40 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 39 26
الوادي الجديد 37 23
شلاتين 36 24
أبورماد 36 24
حلايب 33 26
رأس حدربة 33 26

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