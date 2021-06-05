محيي النواوي يكتب: "إعادة بناء الحضارة.. جائزة رمسيس الثاني للسلام"

-صدرت مصر مشهدًا رائعًا كان حديث العالم خلال الأيام الماضية ألا وهو "موكب المومياوات الملكية" والذي تم فيه نقل (٢٢) مومياء من المومياوات الملكية الفرعونية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.

كان ذلك المشهد دليلًا دامغًا يثبت، ويؤكد أن مصر هي عاصمة التاريخ وجغرافيا الحضارة بلا منازع.

ولعل ملوك وملكات هذا الموكب ووفق مجرايات العصر الذي نعيش فيه بمثابة موكب يضم كبير رجال السلام فى العالم وهو الملك "رمسيس الثاني" الذي قام بإبرام أول إتفاقية سلام عرفتها البشرية، ويضم كبار الجنرالات العسكريين مثل الملك "سقنن رع" الذي خاض حربًا تشبه حرب الإستنزاف ضد الهكسوس، ويضم كبار خبراء الإقتصاد مثل الملكة "حتشبسوت" التي أرسلت رحلات التجارة إلى بلاد "بونت".

-إن هذا الموكب كان من بين ملوكه وملكاته -وفق مجرايات العصر الذي نعيش فيه- رجل سياسة كبير وهو الملك "رمسيس الثاني" ووزير دفاع كبير وهو الملك "سقنن رع" وسيدة أعمال وخبيرة إقتصادية كبيرة وهي الملكة "حتشبسوت".

إن ملوك مصر الفرعونية "القديمة" إذا طبقنا عليهم مجرايات العصر الذي نعيش فيه لحصدوا جميع جوائز الطب والهندسة والسياسة والإقتصاد والآدب والفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك من التخصصات

إن الفراعنة بعد ذلك المشهد المهيب لا يجب أن يكون الترويج لهم عن طريق المتاحف والتاريخ فقط، وإنما يجب أن يكون هناك جوائز تحمل أسماءهم فى جميع المجالات والتخصصات.

إن ملك مثل الملك "رمسيس الثاني" أفضل من "ألفريد نوبل" ذلك أن "نوبل" قد ساهم أختراعه للديناميت فى قتل الكثير من البشر.. حتي وإن كان هناك جزء من تلك الأموال التي حصدها من هذا الإختراع المدمر مخصصة للمتميزين فى مجال "الطب والفيزياء والكيمياء الأدب والسلام"

فإذا تحدثنا عن جائزة "لدعاة السلام" فيجب أن يكون هناك جائزة تحمل أسم جائزة "رمسيس للسلام".. تكون حلمًا للجميع.. ذلك أن الملك "رمسيس الثاني" هو أول من وقع أول إتفاقية للسلام فى العالم.

إننا إذا تحدثنا عن جائزة فى مجال "الإقتصاد" فيجب أن تحمل أسم الملكة "حتشبسوت فى الإقتصاد". التي أرسلت الرحلات التجارية إلى بلاد "بونت".

إذا تحدثنا عن جائزة فى مجال "الطب" فيجب أن تحمل أسم "أمنحتب للطب" مؤسس علم الطب فى مصر الفرعونية، والذي قام بتأليف مخطوطات عن "الأعراض وطرق العلاج"، وكذلك العلاج بالعقاقير.

إن "أمنحتب" لم يكن فقط مؤسسًا لعلم الطب بل كان أول مهندسًا معماريًا عرفه التاريخ فهو الذي قام ببناء هرم "زوسر المدرج" فإذا كان الحديث عن جائزة فى مجال الهندسة المعمارية فيجب أن تحمل أسم "أمنحتب للهندسة المعمارية".

إننا إذا تحدثنا عن جائزة فى مجال "الأدب" فيجب أن تحمل أسم جائزة "الكاتب المصري القديم للآداب" تخليدًا للكاتب المصري القديم.. الذي يوجد تمثاله فى المتحف المصري بميدان التحرير.

إنني أدعو إلى تأسيس "منتدي جوائز مصر الفرعونية" فى مجال "السلام، والإقتصاد، والطب، والهندسة المعمارية، والأدب".



عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين