هيام فاروق تكتب: فى آفاق الحوار المجتمعى

الحوار من مفهوم علم الاتصال هو العملية الاتصالية التى يتفاعل خلالها طرفا عملية الحوار ( الراسل والمستَقبل ) ذهنياً ونفسياً وسلوكياً من خلال تبادل الحديث أوطرح تساؤلات وتقديم إجابات عليها لتحقيق أهداف محددة.

ولأن الإنسان كائن اجتماعى ويعتمد فى حياته بشكل كبير على التواصل مع الآخرين ، ونظراً لأن 80% من تواصلنا مغ الآخرين يكون فى صورة من صور الحوار.

ولما كانت معظم المشاكل التى نواجهها فى المجتمعات ناتجة عن صعوبات التواصل المنبثقة من إفتقار المهارات الحوارية، من هنا تبرز أهمية الحوار

مفهوم الحوار المجتمعى هو عبارة عن دعوة أطراف متنوعة من المجتمع للحوار المباشر حول موضوعات ذات أولوية بالنسبة لهم ويتم التوصل لمختلف القرارات بواسطة المجتمع ، مما يؤدى إلى مشاركة فعالة من مختلف الأطراف فى عملية صنع القرار ، وهو أيضاً أى مفاوضة أو مشاورة من أى نوع داخل المجتمع تقوم بها جميع فئاته أو بعضها من أجل صياغة قرارات تحقق مصلحة المجتمع ، وهدف الحوار الاجتماعى هو الوصو ل إلى الحقيقة ، حيث يؤدى إلى آليات اتفاق محددة بصدد قضايا معينة وبموجب هذا الاتفاق تخلق علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مما يؤدى إلى شيوع السلام فى المجتمع.

أهداف الحوار المجتمعى للحوار المجتمعى أهداف كبرى ذات أثر إيجابى على الفرد والمجتمع والدولة ، حيث أن مشاركة أطياف المجتمع فى الحوار المجتمعى يساهم فى طرح الرؤى وتحويلها إلى خطط تنفيذية ، مما يعزز من تحمل المسئولية ، وخروج المواطن من موقع المتفرج إلى موقع المشاركة ، وبالتالى تنامى شعور الانتماء للوطن وكسب ود المواطنين بدلاً من تنامى الخصومات ، مما يعد مدخلاً لتعلم المسئولية الاجتماعية و إزالة الفجوة بين الفرقاء و إحباط محاولات التفرقة التى يحاول أعداء الوطن بثها .

الحوار المجتمعى يجعل من المواطن طرفاً فاعلاً فى الاهتمام بالشأن العام والمشاركة الإيجابية فى متابعة السياسات العامة ، ويجعل المواطن طرفاً فى عملية تحسين التشريعات.، هذا ويعد الحوار المجتمعى مثالاً للديمقراطية التشاركية ، والتى تشارك من خلالها الفئات المستهدفة فى صناعة التشريع مع إمكانية التعليق على نصوصه المقترحة.

ومؤخراً جاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل قانون الشهر العقارى الذى أثار حالة من الجدل فى المجتمع، داعياً لتناول جديد فى التعامل مع القضايا التى تمس المواطن المصرى ، حيث صدرت التكليفات الرئاسية للحكومة بإقامة " الحوار المجتمعى " حتى يخرج القانون بصورة متكاملة محققاً صالح المواطن.

فمن خلال الحوار يستطيع المجتمع تعظيم الجوانب الإيجابية وتقليص السلبيات فى القوانين المطروحة ، ومن ثم يكفل القبول المجتمعى للقوانين ، كما أن استخدام آلية الحوار المجتمعى قبل صدور التشريعات يعمل على تقارب المسافات التى قد تتواجد بين المواطنين والسلطة التشريعية ، وكذلك يدعم أواصر الثقة بين المواطن والحكومة.

إن النجاح فى الحوار المجتمعى يؤدى إلى زيادة قبول الجمهور للتشريعات وزيادة فهمهم للقرارات.

هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين