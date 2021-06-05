رامي عبدالباقي يكتب: تأثير مصر الديني

حاول الكثيرون في فترة العامين التي تلت ثورة يناير 2011 أن يبثوا في مصرنا الحبيبة إسلاما جديدا غير الذي نعرفه منذ مئات بل وآلاف السنين

إسلام يحث على كراهية الغير والعنف والتشدد والتكفير وإعطاء البعض – المنتمين إليهم بطبيعة الحال – صفات تقترب من الصفات الإلهية وإقصاء الرأي الآخر وسيادة مبدأ السمع والطاعة

كانوا يرغبون في جعل مصر نسخة من البلاد التي دخلوها فأفسدوها بل وراحوا يطلقون على بلادنا الأبية كذبا وزورا اسم مصرستان وأكاد أجزم أنهم لا يعلمون أن لفظ ستان يعني بلدا ولا شيء آخر ولكنه فقط الجهل عندما يكون ممتزجا بحلم كاذب لم يكن له أساس من الصحة

لم ولن يستطيع أحد التأثير في مصر وتأثيرها الديني على مر السنوات والقرون

أول محاولة لتوحيد العبادة في العالم كانت على يد مصري

الديانة اليهودية كان منبعها في سيناء

العائلة المقدسة عندما رحلت من الجليل اتجهت فورا إلى مصر

عندما وصلت الديانة المسيحية مصر أخذت الطابع الأرثوذكسي فصارت الكنيسة الأكبر على مستوى العالم

عندما وصل الإسلام إلى مصر اكتسى بالصبغة المصرية فكان الجامع الأزهر أكبر منارة إسلامية في إفريقيا وأكبر قبلة يقصدها من يريد أن ينهل من بحر العلم

لم يكن تأثير مصر الديني يهدف إلى تغيير أي عقيدة كما يدعون كذبا بل كان يهدف في الأساس إلى كسائها بصبغة خاصة لا توجد إلا في مصر .. صبغة تهدف إلى نشر الأديان والترغيب لا الترهيب

تأثير مصر الديني أزعج العديد ممن تتعارض مصالحهم مع ذلك الأمر ولهذا بدأ الكثيرون في محاربة مصر وإطلاق العديد من الشائعات والأخبار المسمومة والتي تنتقص من قدر مصر وتأثيرها الديني

إشاعات تنال مرة من الحضارة الفرعونية وتتهمها أنها حضارة عفنة وقائمة على الكفر والإلحاد ومرة أخرى تهاجم الأزهر وتتهمه بأنه مصدر للطائفة الشيعية والتشدد

لم يكن الخلاف يوما دينيا بل كان دوما سياسيا

كان مصدره دوما حقدا على مصر ومكانتها المذكورة في كل الأديان .. حقدا على أرض كتب لها أن تكون مهد الحضارة .. حقدا ورغبة في هدم كل الثوابت وإشاعة الأفكار الظلامية والتي لا تصلح لأي زمن أو مكان

ولكن

لن يحدث ذلك أبدا .. ولأبد الآبدين ستستمر مصر بصبغتها الدينية وتأثيرها قائمة رغم أنف كل حاقد أو كاره

رامي عبدالباقي أمين سر لجنة الصحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

