محمود القط يكتب: الأمن القومي بمفهوم استراتيجي (٢).. الإعمار والاستثمار

يعتقد الكثيرون أن الأمن القومي هو المنظومة الأمنية التى تتمثل في الجيش المصري العظيم و قوات الشرطة الباسلة ولكن الحقيقة أن الأمن القومي كما تعلمناه هو قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون بين جميع أجهزتها و مؤسساتها و هو لا يقتصر على الحدود الداخلية فقط بل كل ما يؤثر على الدولة المصرية خارج حدودها هو أمن قومي.

لذلك فمحاور الأمن القومي عديدة لكن أهمها المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور الاجتماعي، المحور الصحي والمحور الأمني.

وهنا يجب أن نشير الى المفهوم الشامل للتنمية و تأثيرها المباشر على البشر و الحجر بل و الأكثر من ذلك هى عنوان الحاضر و طريق المستقبل و هى تعتمد اعتمادا كاملا على قدرات الدول فكلما كانت قدرات الدولة قوية و قادرة على السيطرة على مقدراتها نجد هذه الدولة تخطو في التنمية الشاملة خطوات مدروسة لها قواعد و أسس تعتمد عليها.



إن عدم اقتصار الأمن القومي على الحدود الداخلية للدول يظهر بوضوح فيما حدث من توترات على الحدود الغربية في ليبيا و التدخل المصري الفوري لردع اي تقدم بمسافة آمنة من الحدود المصرية و هنا كان الخط الأحمر، وأيضا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فهو يتصل اتصالا مباشرا بحدودنا الشرقية وما حدث لذلك نجد أن مصر كانت أول من تحرك في العديد من الاتجاهات و كلها في نفس الوقت منها الاتصال مع كل الجبهات الداخلية للتهدئة والاتصالات الدولية للحشد الدولي ومن منطلق المسؤولية الانسانية كان فتح المعابر وإرسال سيارات الاسعاف والمعونات وأخيرا وليس آخرا كانت مبادرة إعادة الإعمار بالآليات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس فهى تعد نموذج لتطبيق الأمن القومي بمفهوم استراتيجي فإعادة الاعمار له فائدة مباشرة على الشعب الفلسطيني وهو أحد أوجه عودة الحياة الى طبيعتها و ذلك ليس فقط التزام إنساني إنما هو ضمان استقرار على الحدود الشرقية وعدم تصدير أزمات إللا أننا يجب أن نجيب على السؤال الأهم هل يوجد في الأعراف الدولية إعادة إعمار مجاني ؟؟ الإجابة بالقطع لا و هذا ايضا ما سيتم تطبيقه في المبادرة المصرية بل و الأكثر من ذلك هو فتح مجال كبير للشركات و العمالة المصرية لعمل سيستغرق شهور طويلة و ربما سنوات.

وأخيرا يجب أن نشير إلى أهمية توقيت الإعلان عن إعادة الإعمار على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن التهدئة فذلك ضمان حقيقي و رسالة واضحة أن الإعمار ستكون القناة الوحيدة له هى الدولة المصرية فمن غير مصر أعلن منذ سنوات عن مسافة السكة و من قام بتطبيقها تطبيقا عمليا و ليس للدعاية الإعلامية فقط.

إن العودة للريادة العربية و الإفريقية كان حلم يحتاج إرادة استراتيجية و فرصة لإثبات القدرة و مصر أثبتت في كل مرة أنها فعلا الجمهورية الجديدة التى تتعامل مع الأمن القومي بمفهوم استراتيجي.

-عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسسين