الإثنين 07 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمود القط يكتب: الأمن القومي بمفهوم استراتيجي (٢).. الإعمار والاستثمار

محمود القط
محمود القط

يعتقد الكثيرون أن الأمن القومي هو المنظومة الأمنية التى تتمثل في  الجيش المصري العظيم و قوات الشرطة الباسلة ولكن الحقيقة أن الأمن القومي كما تعلمناه هو قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بالتعاون بين جميع أجهزتها و مؤسساتها  و هو لا يقتصر على الحدود الداخلية فقط بل كل ما يؤثر على الدولة المصرية خارج حدودها هو أمن قومي.

لذلك فمحاور الأمن القومي عديدة لكن أهمها المحور الاقتصادي، المحور السياسي، المحور الاجتماعي، المحور الصحي والمحور الأمني.

وهنا يجب أن نشير الى المفهوم الشامل للتنمية و تأثيرها المباشر على البشر و الحجر بل و الأكثر من ذلك هى عنوان الحاضر و طريق المستقبل و هى تعتمد اعتمادا كاملا على قدرات الدول فكلما كانت قدرات الدولة قوية و قادرة على السيطرة على مقدراتها نجد هذه الدولة تخطو في التنمية الشاملة خطوات مدروسة لها قواعد و أسس تعتمد عليها.
 

إن عدم اقتصار الأمن القومي على الحدود الداخلية للدول يظهر بوضوح فيما حدث من توترات على الحدود الغربية في ليبيا و التدخل المصري الفوري لردع اي تقدم بمسافة آمنة من الحدود المصرية و هنا كان الخط الأحمر، وأيضا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فهو يتصل اتصالا مباشرا بحدودنا الشرقية وما حدث لذلك نجد أن مصر كانت أول من تحرك في العديد من الاتجاهات و كلها في نفس الوقت منها الاتصال مع كل الجبهات الداخلية للتهدئة والاتصالات الدولية للحشد الدولي ومن منطلق المسؤولية الانسانية كان فتح المعابر وإرسال سيارات الاسعاف والمعونات وأخيرا وليس آخرا كانت مبادرة إعادة الإعمار بالآليات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس فهى تعد نموذج لتطبيق الأمن القومي بمفهوم استراتيجي فإعادة الاعمار له فائدة مباشرة على الشعب الفلسطيني وهو أحد أوجه عودة الحياة الى طبيعتها و ذلك ليس فقط التزام إنساني إنما هو ضمان استقرار على الحدود الشرقية وعدم تصدير أزمات إللا أننا يجب أن نجيب على السؤال الأهم هل يوجد  في الأعراف الدولية إعادة إعمار مجاني ؟؟ الإجابة بالقطع لا و هذا ايضا ما سيتم تطبيقه في المبادرة المصرية بل و الأكثر من ذلك هو فتح مجال كبير للشركات و العمالة المصرية لعمل سيستغرق شهور طويلة و ربما سنوات.

وأخيرا يجب أن نشير إلى أهمية توقيت الإعلان عن إعادة الإعمار على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن التهدئة فذلك ضمان حقيقي و رسالة واضحة أن الإعمار ستكون القناة الوحيدة له هى  الدولة المصرية فمن غير مصر أعلن منذ سنوات عن مسافة السكة و من قام بتطبيقها تطبيقا عمليا و ليس للدعاية الإعلامية فقط.
إن العودة للريادة العربية و الإفريقية كان حلم يحتاج إرادة استراتيجية و فرصة لإثبات القدرة و مصر أثبتت في كل مرة أنها فعلا الجمهورية الجديدة التى تتعامل مع الأمن القومي بمفهوم استراتيجي.

-عضو تنسقية شباب الأحزاب والسياسسين

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة مشاجرة بالأسلحة النارية بالهرم بسبب «لعب العيال»

القصة الكاملة لاستشهاد أمين شرطة وإصابة ضابط ومصرع 3 مسجلين في دكرنس (صور)

منها شرب المياه بكثرة.. نصائح للوقاية من أضرار الموجة الحارة المتوقعة

مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها جنوبي ليبيا

عصابة تتزعمها 3 سيدات تنفذ سطوا مسلحا بالدرب الأحمر.. تجديد حبس

حكم نهائي ببراءة وزير الري الأسبق في قضية أراضي العياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

21 كلمة على شرف إيفيلين بوريه

محمد مرعي

«الجمهورية الجديدة» والدفع بالشباب للقيادة وصناعة القرار

ماجد حبته

إثيوبيا 1984.. طبق الأصل

لواء. محسن الفحام

7 سنوات من الأمن والأمان

علي سعدة

اغتيال مدينة

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

ماجد حبته

مواجهات ذكرى النكسة

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (القبلات كما لم نراها من قبل)

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

دائرة العنف .. ما أسباب عودة التوتر إلى القدس الشرقية والأقصى؟

نفتالى بينيت يطالب رئيس الكنيست الإسرائيلي بتحديد موعد التصويت على الحكومة

إسرائيل توسع حملة التطعيم ضد كورونا