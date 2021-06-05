الإثنين 07 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

نانسي طمان لـ«الدستور»: ذهبية أول مونديال للجمباز في مصر لها مذاق رائع

جريدة الدستور

قالت نانسي طمان بطلة الجمباز إنها سعيدة بتحقيق الميدالية الذهبية في أول بطولة كأس عالم تستضيفها مصر في التاريخ.

وأضافت طمان في تصريحات خاصة: " تنظيم بطولة العالم للجمباز الفني رائع وعالمي وعلى مستوى عالمي وأثبت أننا نستطيع تنظيم مستويات أعلى بكثير من البطولات".

وعن صعوبة المنافسات قالت : "المنافسات كانت قوية وصعبة للغاية خاصة أنني كنت أنافس بطلات من أوروبا.. شعور لا يوصف خاصة أن إنجازي يأتي في أول بطولة كاس عالم جمباز تنظمها مصر بالتأكيد له مذاق رائع".

 

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