السبت 05 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز يكشف كيف حوّل المصريون 5 يونيو من ذكرى هزيمة لـ انتصار

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المصريين نجحوا في تحويل ذكرى الهزيمة في 5 يونيو 1967 لذكرى انتصار في 1975، وزادوا عليه في عام 2021 الجاري انتصارًا جديدًا.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرر أن يعاد فتح قناة السويس بعد تعطيلها 8 سنوات، في ذكرى اليوم الذي أغلقت فيه ليمحو ذكرى الهزيمة، بالرغم من أن وزير الخارجية آنذاك إسماعيل فهمي كان يرى تأجيل إعادة فتح القناة للملاحة بعد أن ينتهي من فض الاشتباك الثاني، حتى تكون ورقة ضغط، لكن الرئيس السادات أراد محو أثر الهزيمة، فأعطى المصريين مناسبة للفرح.

التفاصيل

الأكثر قراءة

مفاجأة.. شرط تعجيزي يحرم الزمالك من تجديد عقد فرجاني ساسي

وزير الرى: أى إجراء فى سد النهضة دون اتفاق «فعل أحادي مرفوض»

«كنز شقة الزمالك».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية في مصر»

أسامة الأزهري يكشف لـ«الدستور» معنى «إذن الذكر» وأسباب الأرقام

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020 - 2021

من هنا| تقديم لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

ماجد حبته

مواجهات ذكرى النكسة

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (القبلات كما لم نراها من قبل)

علي سعدة

اغتيال مدينة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «3»

د. القس صفوت البياضى

الموتى.. أين يوجدون؟

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «3-4»

جلال حمام

مصر المنتصرة دائمًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«السنوار»: شكل الشرق الأوسط سيتغير لو عادت المعركة مع الاحتلال

القدس تحذر من مسيرة للمستوطنين: «ستدفع لانفجار جديد»

مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة بأراضى الفلسطينيين جنوب الخليل