الباز يكشف كيف حوّل المصريون 5 يونيو من ذكرى هزيمة لـ انتصار

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المصريين نجحوا في تحويل ذكرى الهزيمة في 5 يونيو 1967 لذكرى انتصار في 1975، وزادوا عليه في عام 2021 الجاري انتصارًا جديدًا.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرر أن يعاد فتح قناة السويس بعد تعطيلها 8 سنوات، في ذكرى اليوم الذي أغلقت فيه ليمحو ذكرى الهزيمة، بالرغم من أن وزير الخارجية آنذاك إسماعيل فهمي كان يرى تأجيل إعادة فتح القناة للملاحة بعد أن ينتهي من فض الاشتباك الثاني، حتى تكون ورقة ضغط، لكن الرئيس السادات أراد محو أثر الهزيمة، فأعطى المصريين مناسبة للفرح.