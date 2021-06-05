السبت 05 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة» توافق على تعيين خالد مرسى رئيسًا لقناة «إكسترا نيوز» وأحمد الطاهرى نائبًا له

خالد مرسي وأحمد الطاهري
خالد مرسي وأحمد الطاهري

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين خالد مرسي رئيسًا لقناة إكسترا نيوز، كما تمت الموافقة على تعيين أحمد الطاهري نائبًا له. يأتي ذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة.

الجدير بالذكر أن خالد مرسي يشغل منصب نائب رئيس تحرير الأهرام، وبدأ العمل الصحفي في مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 30 عامًا، كما عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية.

وتولى مرسي أيضًا رئاسة قناة النهار بعدها انتقل للعمل بشبكة تليفزيون النهار في عام 2011، بعدها تولى رئاسة قناة أون لايف الإخبارية عام 2018، كما تولى رئاسة شبكتي أون والحياة في نفس العام، ثم تولى منصب المنسق العام لشبكتي أون والحياة.

يذكر أيضًا أن أحمد الطاهري يشغل منصب رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، كما عمل مستشارًا لمؤسسة دي ميديا الإعلامية، وأسس وتولى رئاسة تحرير مركز النادي الدولي لدراسات السياسة الخارجية، وعمل أيضًا كرئيس لتحرير جورنال مصر ومديرًا لمكتب الوطن لدى واشنطن.

كما أنه أيضًا عمل كزميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية ومثل مصر في برنامج الزائر الدولي للقيادة بالولايات المتحدة، وأيضًا محرر دبلوماسي لعدد من الصحف المصرية والعربية، بالإضافة إلى عمله كمذيع في راديو 9090.

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