«المتحدة» توافق على تعيين ألبرت شفيق رئيسًا لشبكة قنوات أون

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين ألبرت شفيق رئيسًا لشبكة قنوات أون.

يذكر أن ألبرت شفيق عمل رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار عام 2016، ثم رئيسًا لقناة إكسترا نيوز، وتولى فيما بعد مهمة الإشراف على تطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وقد تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1993.

كما عمل ألبرت شفيق مديرًا لوكالة فيديو كايرو للأخبار والتي تعامل من خلالها مع عدد كبير من القنوات الفضائية العالمية مثل سي إن إن وبي بي سي، ثم أسس مكتب الوكالة في بيروت والعراق.

وشارك أيضًا في تأسيس قناة النهرين في العراق وتوليه إدارتها في عام 2004، كما شارك في تأسيس قناة أون تي في أول قناة مصرية إخبارية ، وتولى رئاستها عام 2008، وكذا قناة تي في لايف، في عام 2011، ووكالة أنباء أونا وأكاديمية أونا للتدريب الإعلامي.