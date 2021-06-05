السبت 05 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

الغربية
الغربية

ترأس طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي الدوري لرؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات ورؤساء الشركات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير المساعد، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لـ ٥٦٥ مشروعا يتم تنفيذها في المحافظة بإجمالي ١١.٥ مليار جنيه، وكذلك مناقشة الموقف التنفيذي لـ ٤٣٣ مشروعًا يتم تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها بمركز زفتى، حيث تمت مناقشة مشروعات (الصرف الصحي البالغ عددها ٦١ مشروعا وتم نهو ٧ منها بتكلفة إجمالية ٥٧٠ مليون جنيه، ١١٧ مشروعا في قطاع مياه الشرب وتم نهو ١٩ منها بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، ١٣ مشروعا في قطاع  الري تم نهو ٢ منها بإجمالي تكلفة ١٧٣ مليون جنيه، ٧٤ مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية تم البدء في ١٥ منها ونهو ٢ بتكلفة إجمالية ٣٨٥ مليون جنيه و٥٤ مشروعا في قطاع الغاز بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه).

وفي ذات السياق، ناقش محافظ الغربية (٣٥ مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة ٦.٩ مليون جنيه، ٢٦ مشروعا في قطاع الصحة، ١٢ مشروعا في قطاع الطب البيطري، ٧ مشروعات في قطاع الإسعاف، ٦ مشروعات في قطاع الطرق، ١٩ مشروعا في قطاع الكباري و٩ مشروعات مجمعات خدمية).

وفي سياق آخر، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لـ ٥٦٥ مشروعا، تم نهو ٢٠٤ منها وجار العمل في ٣٦١ آخرين بتكلفة ١١.٥ مليار جنيه وذلك في قطاعات (الصحة، هيئة الأبنية التعليمية، مديرية التربية والتعليم، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للطرق والكباري،مديرية الطرق والنقل بالغربية ،الري والموارد المائية بالغربية، تطوير المناطق العشوائية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، والزراعة، والاتصالات، والأوقاف، الغاز الطبيعي، التنسيق الحضاري والتطوير، الطب البيطري والثقافة).

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ (نسب تنفيذ المشروعات، تقدم الأعمال، المعوقات وآليات  تجاوزها)، واخْتُتِمَ الاجتماع بعرض مقاطع فيديو من خلال إدارة الرصد بالديوان العام تتضمن عدداً من المشاكل ووجه المحافظ بحلها على الفور.

الشباب والرياضة الصرف الصحي الاتصالات جمال مياه مياه الشرب مشروعات مبادرة شركة مدن عدد السكرتير المساعد نائب المحافظ محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي حياة كريمه الجندي السكرتير العام المبادرة الرئاسية الطرق والنقل مركز زفتى مشروعات الصرف الصحي الإجتماع الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ نجوى العشيري السكرتير المساعد

الأكثر قراءة

وزير الرى: أى إجراء فى سد النهضة دون اتفاق «فعل أحادي مرفوض»

«كنز شقة الزمالك».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية في مصر»

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2020 - 2021

«تحسن بطيء».. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

«تهرب ضريبى».. بلاغ ضد محمد رمضان لإخفائه أموالا فى منزله

تفاصيل مشاجرة الفنان أحمد سعد وشاب في التجمع.. مصدر يكشف آخر تطورات الواقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«نشوة التريند» والانتصارات الافتراضية فى «هاشتاجات» المعارك الوهمية

ماجد حبته

مواجهات ذكرى النكسة

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (القبلات كما لم نراها من قبل)

علي سعدة

اغتيال مدينة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «3»

د. القس صفوت البياضى

الموتى.. أين يوجدون؟

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «3-4»

جلال حمام

مصر المنتصرة دائمًا

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«السنوار»: شكل الشرق الأوسط سيتغير لو عادت المعركة مع الاحتلال

القدس تحذر من مسيرة للمستوطنين: «ستدفع لانفجار جديد»

مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة بأراضى الفلسطينيين جنوب الخليل