محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»

ترأس طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الأسبوعي الدوري لرؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات ورؤساء الشركات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام ونجوى العشيري السكرتير المساعد، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لـ ٥٦٥ مشروعا يتم تنفيذها في المحافظة بإجمالي ١١.٥ مليار جنيه، وكذلك مناقشة الموقف التنفيذي لـ ٤٣٣ مشروعًا يتم تنفيذها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها بمركز زفتى، حيث تمت مناقشة مشروعات (الصرف الصحي البالغ عددها ٦١ مشروعا وتم نهو ٧ منها بتكلفة إجمالية ٥٧٠ مليون جنيه، ١١٧ مشروعا في قطاع مياه الشرب وتم نهو ١٩ منها بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، ١٣ مشروعا في قطاع الري تم نهو ٢ منها بإجمالي تكلفة ١٧٣ مليون جنيه، ٧٤ مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية تم البدء في ١٥ منها ونهو ٢ بتكلفة إجمالية ٣٨٥ مليون جنيه و٥٤ مشروعا في قطاع الغاز بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه).

وفي ذات السياق، ناقش محافظ الغربية (٣٥ مشروعا في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة ٦.٩ مليون جنيه، ٢٦ مشروعا في قطاع الصحة، ١٢ مشروعا في قطاع الطب البيطري، ٧ مشروعات في قطاع الإسعاف، ٦ مشروعات في قطاع الطرق، ١٩ مشروعا في قطاع الكباري و٩ مشروعات مجمعات خدمية).

وفي سياق آخر، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لـ ٥٦٥ مشروعا، تم نهو ٢٠٤ منها وجار العمل في ٣٦١ آخرين بتكلفة ١١.٥ مليار جنيه وذلك في قطاعات (الصحة، هيئة الأبنية التعليمية، مديرية التربية والتعليم، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة العامة للطرق والكباري،مديرية الطرق والنقل بالغربية ،الري والموارد المائية بالغربية، تطوير المناطق العشوائية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، والزراعة، والاتصالات، والأوقاف، الغاز الطبيعي، التنسيق الحضاري والتطوير، الطب البيطري والثقافة).

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ (نسب تنفيذ المشروعات، تقدم الأعمال، المعوقات وآليات تجاوزها)، واخْتُتِمَ الاجتماع بعرض مقاطع فيديو من خلال إدارة الرصد بالديوان العام تتضمن عدداً من المشاكل ووجه المحافظ بحلها على الفور.