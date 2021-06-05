بالأرقام.. المشروع القومي «حياة كريمة» يعيد رسم قرى الريف المصري من جديد

على قدم وساق يواصل المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري تنفيذ مشروعاته داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالي ٥٨ مليون مواطن مصري في ٤٥٨٤ قرية ضمن القرى المستهدفة في كافة محافظات الريف المصري، وذلك بميزانية إجمالية لغت ٧٠٠ مليار جنيه، حيث تشارك أكثر من ٣٠ وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة، و ٢٣ جمعية أهلية في تنفيذ هذا المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري.



وفي إطار المتابعة التنفيذية "للمشروع القومي حياة كريمة" لتطوير الريف المصري في ١٨ محافظة من اجمالي ٣٠ محافظة، وهم (الجيزة - القليوبية - الاسكندرية - الشرقية - الغربية - المنوفية دمياط - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - المنيا - بني سويف اسيوط - الوادي الجديد - الاقصر - اسوان). حيث تستمر تنفيذ اعمال المشروع القومي في عدد ٣٩ مركز من اجمالي ٥٢ مركز وهم (الصف - اطفيح - شبين القناطر - برج العرب - ابو المطامير - مطوبس - شربين - كفر سعد الشهداء - اشمون - القنطرة شرق - الحسينية - زفتي - ناصر - ببا - ابوقرقاص - ديرمواس مغاغة - ملوي - ديروط - منفلوط - ساحل سليم - جرجا - ارمنت - اسنا - الفرافرة - ادفو - كوم امبو).

وفي اطار المتابعة الميدانية المستمرة لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة لاستعراض للموقف التنفيذي حيث يستمر العمل بمشروعات الصرف الصحي في عدد ١٢ محافظة بإجمالي ١٩ مركز وهم (زفتي - الحسينية - اسنا - ارمنت - اشمون - الشهداء - القنطرة

شرق - ناصر - ببا - كفر سعد - ادفو - الصف - اطفيح - شبين القناطر - مغاغة - ملوي ديرمواس - ابوقرقاص - جرجا). إضافة إلى استمرار العمل بمشروعات الشرب في عدد ٩ محافظات بإجمالي عدد ١١ مركز وهم (زفتي - الحسينية - اسنا - ارمنت - اشمون - ناصر - ببا - القنطرة شرق - كفر سعد - شبين القناطر - ديرمواس).

وعلى مستوى مشروعات الابنية التعليمية يستمر العمل في عدد ١٣ محافظة بإجمالي ١٧ مركز وهم (زفتي - الحسينية - الشهداء - اشمون - ناصر - ببا - ادفو - كوم امبو - القنطرة شرق - شربين شبين القناطر - اسنا - الصف - اطفيح - ديرمواس - برج العرب - جرجا).

وعلي مستوي مشروعات تطوير الوحدات الخدمية يستمر التنفيذ في عدد ١٢ محافظة بإجمالي ١٨ مركز وهم (الحسينية - شبين القناطر - اسنا - ارمنت - اشمون - ديروط - منفلوط - الفرافرة - ساحل سليم - الصف - اطفيح - كوم امبو ادفو كفر سعد - ناصر - ببا - ديرمواس - جرجا).

كما تم اطلاق القوافل الطبية في ثلاث محافظات بإجمالي ٤ مراكز وهم (الشهداء - اشمون - شبين القناطر مطوبس).

مشروع القرن المصرى؛ المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قري الريف المصري، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مقتبل العام الميلادي ٣٠١٩، والتي تحولت إلى مشروع قومي في مقتبل العام الميلادي ٣٠٢١. ويهدف هذا المشروع إلى سد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة وعددها ٤٨٤ قرية ؛ وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالـدعم فى هذه المنـاطق. وجاء هـذا المشروع للتخفيف عن كاهل المواطن المصري البسيط الذي كان هو البطل الحقيقـي في معركـة الإصلاح والبناء؛ ومن هنا، كان لزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع - ولأول مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنفي وشركاء التنمية داخل مصر وخارجها. لتشمل محاور هذا المشروع كافة جوانب تنمية الإنسان المصرى والتصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتيه وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادي ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.. وتستهدف تطوير وتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر بنسبة حوالي ٥٨ من إجمالي سكان الجمهورية. حيث أضحي المشروع القومي «حياة كريمة»

مظلة كبرى لكافة المشروعات التنموية في مصر وأصبح بذلك ذراعا مجتمعيا تنمويا يحدث نقلة نوعية تعد الأضخم في المجال التنموي في مصر على الإطلاق من أجل بناء الإنسان المصري.

