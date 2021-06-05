السبت 05 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 وتحديد غرة ذي الحجة

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يبحث المواطنون عن موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 وسيتم تحديده فلكيا من قبل معهد البحوث الفلكية والجيوفزيقية المصرية بعد تحديد غرة شهر ذي الحجة 2021/1442 .

موعد أول أيام عيد الأضحى 2021

ومن المتوقع أن يكون موعد أول أيام عيد الأضحى 2021 بناء على تحديد غرة شهر ذي الحجة، الذي يوافق يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل فلكيا وعقب موعد رؤية هلال ذو الحجة ستكون يوم 29 ذو القعدة 1442هجريا، فمن المعروف أن أول أيام عيد الأضحى المبارك يكون يوم 10 ذو الحجة من كل عام هجري، وستكون وقفة عيد الأضحى يوم وقفة عرفات 2021 .

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تحديد موعد رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد غرة ذو الحجة تابعة للملكة العربية السعودية وذلك لارتباط مناسك الحج بها، كما أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.

 

إجازة عيد الأضحى 2021 للعاملين بالدولة

 

و يتبقى من اليوم نحو 62 يوما على عيد الأضحى 2021، ومن المنتظر أن يحصل موظفين العاملين بالدولة والمصريين على إجازة 6 أيام على الأقل في أسبوع العيد، 4 ايام عيد الأضحى 2021 بداية من الوقفة الاثنين 19 يوليو، وحتى رابع يوم العيد الجمعة الموافق 23 من نفس الشهر ويضاف يوم السبت الموافق 24 من شهر يوليو.

 

حكم صيام ايام عيد الأضحى 2021

 

يُحرم على المسلم صيامُ أيام عيد الأضحى 2021، للحديث: (نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صومِ يومِ الفطرِ والنحرِ)، كما يُحرم عليه صيام أيام التشريق الثلاثة التي تأتي بعد عيد الأضحى 2021 رأساً، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة: (أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعثه وأوْسَ بنَ الحدَثانِ أيامَ التشريقِ. فنادى أنه لا يدخلُ الجنةَ إلا مؤمنٌ. وأيامُ مِنًى أيامُ أكلٍ وشُربٍ)، ويُستثنى من ذلك جواز صيام أيام التشريق للقارن والمتمتع حال لم يجد الهدي، كي لا يفوته صيام هذه الأيام قبل انقضاء موسم الحج.

 

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