السبت 05 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى

القوات البحرية المصرية
القوات البحرية المصرية والفرنسية

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً مشتركاً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية الشبحية “سجم بورسعيد” والفرقاطة الفرنسية الشبحية “LAFAYETTE” عقب انتهاء زيارتها لميناء الإسكندرية .

تضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوى، وتمارين تكتيكية لاستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.

جدير بالذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية “سجم بورسعيد” المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية، والتى انضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأياد وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الإسكندرية، كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها كبرى القوات البحرية العالمية.

القوات البحرية المصرية والفرنسية
القوات البحرية المصرية والفرنسية
القوات البحرية المصرية والفرنسية
القوات البحرية المصرية والفرنسية
القوات البحرية المصرية والفرنسية
القوات البحرية المصرية والفرنسية
القوات البحرية المصرية والفرنسية
القوات البحرية المصرية والفرنسية

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