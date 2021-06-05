وزير التعليم: ترك حرية الإجابة إلكترونيا أو ورقيا لطالب الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ستتاح لطالب الثانوية العامة الإجابة على امتحانات في «البابل شيت» أو التابلت، لضمان السؤال.

وأوضح شوقي: «بكده نكون متأمنين من انقطاع في الكهرباء أو أي شيء بالخوادم"، مؤكدا أن حل الأثنين معا اختياريا وليس إجباريا على الطالب».

وأكد وزير التعليم، أن تصحيح البابل شيت سيتم إلكترونيا عن طريق دخوله بأجهزة «اسكانر» للتصحيح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المذاع حاليآ على القنوات المصرية، لأعلان قرارات هامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال إن دفعة الثانوية هذا العام مميزة للغاية.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن جوهر التغيير هو التغيير في طبيعة الأسئلة وقياس نواتج التعلم وهذا تغيير عميق تدرب الطلاب عليه منذ عامين، حيث قال نصا: «نحن في عام مميز جدا، ونؤكد أن جوهر التغيير الذي قمنا به يقيس مدى فهم الطالب وليس الحفظ وسيكون هناك امتحانات تجريبية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها».

وأضاف، أن كل المطلوب من طلاب الثانوية العامة عليه التحضير الجيد للامتحان، ليمزج بين التكنولوجيا والورقي.