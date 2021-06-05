السبت 05 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات في ضبط متهم بالترويج لبيع حيوانات وطيور برية نادرة

حبس
حبس

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام شخص بالترويج لبيع عدد من الحيوانات والطيور البرية النادرة والمهددة بالإنقراض والمحظور حيازتها، والتحفظ على 2 ببغاء زنجبارى و21 قرد "مونا" وإيداعهم فى أماكن مخصصة لهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط المباحث، يفيد برصد منشور متداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، يتضمن قيام شخص بالترويج لبيع عدد من الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض فى محافظة الإسكندرية ، بقصد الاتجار بها وبيعها للتربح منها.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، وأنه يتخذ من سطح العقار محل سكنه بدائرة القسم، مكاناً للاحتفاظ بتلك الحيوانات وتربيتها وتحصله عليها بطرق غير شرعية بقصد الإتجار فيها بالمخالفة للقانون .

تم مداهمة المكان بمعرفة ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، والقى القبض عليه حال تواجده بمسكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 ببغاء زنجبارى و21 قرد "مونا" يعدوا من الحيوانات والطيور البرية النادرة والمهددة بالإنقراض والمحظور حيازتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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