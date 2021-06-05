السبت 05 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 600 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» بالشرقية

نور حياة
نور حياة

أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية  أنه تم الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجا و الأولى بالرعاية من مختلف مراكز و مدن وقرى المحافظة خلال المبادرة الرئاسية " نور حياة " للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك بمركز شباب مشتول السوق مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.
وثمن محافظ الشرقية دور صندوق تحيا مصر وجمعية الاورمان في تنفيذ المبادرات الرئاسية، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

 أشاد الدكتور  ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستهدافها في المقام الأول بناء الإنسان المصري وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم و سلامتهم من أجل تحقيق حياة كريمة و آمنة لهم.

 وأكد أن تلك المبادرات تأتي في إطار التنسيق مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري و مواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
و من جانبه أكد المحاسب السيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية " نور حياة " والتي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون و التنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة ، موضحاً بأن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة و تسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط و السكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالسويس.

 ولفت إلى أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

 

صندوق تحيا مصر القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرات محافظ الشرقية التضامن الاجتماعي المشروعات القومية جمعية الأورمان نور حياة

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