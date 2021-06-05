طرح علاج حديث لمرضى «الاكتئاب المقاوم للعلاج» فى مصر

علاج مرضي الاكتئاب استثمار يعود بالنفع على اقتصاد الدول

◄ عقار سبراڤاتو (إسكيتامين) حاصل على توصيف دَلالة الإنجاز من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية نظرًا لفاعليته غير المسبوقة



أكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام ٢٠٢٠ أن مرض الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا، حيث يصيب أكثر من 300 مليون شخص حول العالم، منهم ما يقرب من 2.5 مليون مواطن مصري حسب الإحصاءات العالمية، كما أنه قد يؤدي إلى العجز بل إنه في أسوأ حالاته، يمكن أن يفضي إلى الانتحار، والجدير بالذكر أن 20-30%من مرضى الاكتئاب يعانون من مرض الاكتئاب المقاوم للعلاج، ولذلك وفرت شركة جانسن مصر- إحدى شركات جونسون آند جونسون العالمية- دواء حديثًا سريع الفاعلية ويؤخذ عن طريق بخاخة الأنف تحت إشراف طبي، وهو عقار "سبراڤاتو" (إسكيتامين) ، والذي حصل على توصيف دلالة الإنجاز من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والتي تمنح هذا التوصيف للأدوية التي تعالج أمراضًا خطيرة أو مهددة للحياة والتي أثبتت الدراسات الإكلينيكية الأولية أنها قد تؤدي إلى تحسن جوهري مقارنة بالعلاجات المتوفرة.



مرض الاكتئاب طبقا لمنظمة الصحة العالمية يختلف عن التقلبات المزاجية العادية والانفعالات العاطفية التي لا تدوم طويلاً. وقد يصبح الاكتئاب حالة صحية حرجة، فسنويًا يموت ما يقارب 800000 شخص من جراء الانتحار والذي يمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات بين الفئة العمرية 15-29 عامًا، والاكتئاب المقاوم للعلاج ليس نادرا بل يعانى منه ثلث المصابين بالاكتئاب.



ولكل مما سبق تتضح ضرورة علاج مرضى الاكتئاب والاهتمام بهم بشكل جاد، بل واعتبار توفير الرعاية الصحية والأدوية الحديثة استثمارًا يعود بنفع بالغ على اقتصاد الدول.. ولذلك اجتمع اليوم عدد من خبراء الطب النفسي لتسليط الضوء على المرض والعبء الذي يسببه للدول من خلال مؤتمر طبى متخصص.



أوضح دكتور طارق كمال ملوخية أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بكلية الطب جامعة الإسكندرية. عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للطب النفسي وعضو مجلس إدارة نقابة أطباء مصر، أن أعراض الاكتئاب تشمل تعكير المزاج، والشعور بالضيق، وعدم القدرة على الاستمتاع بمباهج الحياة، وفقدان الرغبة الجنسية، والثقة بالنفس، والانعزالية وعدم الرغبة في مخالطة الآخرين، كما يعاني المريض من الكثير من الأفكار السلبية، ويمكن أن يكون المرض مصاحبًا للرغبة في إنهاء الحياة.



وأضاف أن الاكتئاب المقاوم للعلاج يعنى خضوع المريض للعلاج لفترتين -تمتد كل منهما من 6 إلى 8 أسابيع- باستخدام أنواع مختلفة من مجموعات الأدوية المضادة للاكتئاب، وبالرغم من ذلك تستمر أعراض المرض وهنا يعتبر المرض مقاومًا للعلاج، ويستوجب خططًا علاجية بأدوية حديثة مخصصة لذلك، وبالفعل توفر العقار الجديد "سبراڤاتو" (إسكيتامين) والذي حصل على توصيف دلالة الانجاز من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية نظرًا لفاعليته غير المسبوقة.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان الشناوي أستاذ الطب النفسي جامعة القاهرة أهمية تسليط الضوء على مرض الاكتئاب والاكتئاب المقاوم للعلاج نظرا لما يعانى منه هؤلاء المرضى من وصمة وتداول العديد من المعلومات المغلوطة، مشيرةإالى أن الصحة النفسية أمر غاية في الأهمية للشخص وأسرته والمجتمع ككل، لافتة إلى أن المرض النفسى يعطل الحياة تماما، وقد يصيب الإنسان في مراحل عمرية مختلفة.



وأضافت أن كثيرًا من المرضى النفسيين لا يتمكنون من الحصول على التشخيص الصحيح في الوقت المناسب، حيث يتأخرون كثيرا في الذهاب إلى الطبيب بسبب المعتقدات المغلوطة بأن المرض النفسى قد يرجع إلى ضعف الإيمان وما شابه، ولكن الحقيقة أنه مرض مثل السكر والضغط، ويستوجب العلاج حتى يعود الأداء الوظيفى للمخ إلى طبيعته.



وحذرت من النظرة المغلوطة لأدوية المرض النفسى من كونها تسبب الاعتمادية أو أنها تسبب الضعف الجنسى، أو تغير كيمياء المخ، وأكدت أن ذلك غير علمى ويتسبب في زيادة الوصمة حول المرض النفسى ويؤخر الشفاء، لافتة إلى أن الأدوية عامل رئيسى في علاج المرض النفسى، مثله مثل باقي الأمراض.

كما أضافت أن الاكتئاب سيصبح السبب الرئيسى للعجز والإعاقة بحلول عام ٢٠٣٠ متجاوزًا بأكثر من ٦ بالمائة من إجمالى العجز نتيجة أسباب أخرى، كما أن عدد الوفيات بسبب الاكتئاب أكثر بمرة ونصف المرة من تلك المتصلة بسرطان الثدى. ولذلك يجب زيادة الإنفاق على المرض النفسى وخاصة الاكتئاب والعلاجات الحديثة لمواجهة العبء المتزايد للمرض. كما أكدت أن هذا الإنفاق يعتبر استثمارًا يصب في مصلحة الدول بشريًا واقتصاديًا.

كما أشادت بالدور الفعال الذي تلعبه الدولة المصرية والهيئات الصحية في الاهتمام بالأمراض النفسية وتوفير العلاجات الحديثة للمواطن المصري.



كما أضافت الدكتورة هالة حماد عضو الكلية الملكية للطب النفسى بإنجلترا أن مرض الاكتئاب يزيد من احتمالية إصابة الشخص بمضاعفات أخرى مثل زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى أن حوالي ١٥٪؜ من الحالات الشديدة قد يؤدي إلى الانتحار إذا لم يتم علاجه.

وأوضحت أن معظم حالات الاكتئاب تستجيب للعلاجات التقليدية من مضادات الاكتئاب والعلاجات النفسية، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن ٢٠- ٣٠٪؜ من مرضي الاكتئاب لا يستجيبون لتلك العلاجات ويعرف هذا المرض بالاكتئاب المقاوم للعلاج.

ولكن في الأعوام الأخيرة ظهرت علاجات حديثة للتعامل مع هؤلاء المرضي كعقار "سبراڤاتو" الذي يعمل بطريقة متطورة، حيث إنه ينظم عمل مادة الجلوتامات في المخ وهي أحد أهم الموصلات العصبية التي تساعد المرضي على التحسن السريع والفعال، كما أنه يؤخذ عن طريق بخاخة الأنف، مما يسهل على المرضى استخدامه بالإضافة إلى سرعة امتصاصه وبالتالى سرعة واستمرارية فاعليته.

والجدير بالذكر أن توافر هذه العلاجات الحديثة وبالأخص "سبراڤاتو" سيعود بفائدة كبيرة على٣٠٪؜ من المرضي الذين كانوا يحتاجون إلى دخول المستشفى أكثر من مرة، واستخدام جلسات الكهرباء وجلسات تنبيه المخ المغناطيسي، هذا بالإضافة إلى تكلفة الإقامة فى المستشفيات وتغيب المريض من العمل (التكلفة غير المباشرة) ولكن مع العلاجات الحديثة تكون الاستجابة سريعة، وتساعدهم في التغلب على المرض والعودة إلى حياتهم الطبيعية فى وقت سريع.



ومن جانبه أكد الدكتور رامز محسن، المدير التنفيذي لشركة جانسن بمصر وشمال شرق إفريقيا والأردن أن رفاهية الشعوب لم تعد تقاس بمقدار الثروات أو النمو الاقتصادي فقط؛ بل أيضًا باهتمامها بتقديم أفضل رعاية صحية لمواطنيها؛ ولا سيما الصحة النفسية، لما لها من تأثير واضح على الإنتاجية علمًا بأن العبء التي تشكله الأمراض النفسية على إنتاجية الفرد وميزانية الدولة عبء جمّ، وأثبت أنها على رأس الأمراض التي تسبب تدهورا للحالة الصحية والاقتصادية للمجتمع.

وأضاف أن الاكتئاب من الأمراض التي قد يساء فهمها، وقد يعتقد أنها ليست أمراضًا ذات وطأة شديدة؛ ولكن العلم الحديث يؤكد أن الاكتئاب مرض منتشر وفتاك، يضرب المجتمع في رأسماله الحقيقي المتمثل في الشباب، وإنتاجيته، ويقلل من قدرة المواطن على لعب دور فعّال في ازدهار مجتمعه وتقدمه.

ومن هذا المنطلق اهتمت شركة جانسن على مدار أكثر من ٦٠ عامًا - كشركة رائدة في علاجات الأمراض النفسية- بتقديم علاجات فعالة. كما تحرص شركة جانسن مصر على مساندة المرضى ورفع الوعي المجتمعي وإزالة وصمة المرض النفسي، كما قامت جانسن مصر بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي برعاية حملة "اكسر الاكتئاب" لرفع الوعي بمرض الاكتئاب المقاوم للعلاج ومحاربة الأفكار المغلوطة التي تقلل من شأن المريض النفسي . كما تحرص الشركة على توفير أحدث العلاجات وأكثرها تطورًا من خلال الاستثمار في البحث العلمي وإتاحة هذه الأدوية للمريض المصري. كما أشاد بجهود الدولة الضخمة لرفع مستوى الرعاية الصحية وأكد أن توجه الحكومة المصرية محمود، حيث إنه في الآونة الأخيرة قامت هيئة التأمين الصحي في مصر بتوفير العلاجات الحديثة للأمراض النفسية، مما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح للحاق بالدول المتقدمة، والحقيقة أنه لم يتم التركيز على ١٠٠ مليون صحة بدنية فقط؛ ولكن أيضًا شملت الصحة النفسية والتي تشكل أساس تقدم الدول.