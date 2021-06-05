السبت 05 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بحضور وزير الشباب والرياضة .. ختام فعاليات ماراثون مدينتى للجرى بمشاركة 1200 متسابق (فيديو وصور)

جريدة الدستور

اختتمت صباح أمس، فعاليات ماراثون مدينتي للجري، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الأستاذ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى تنظيم ماراثون مدينتي وتوافر المساحات الخضراء في مدينتي التي تشجع الشباب ومختلف الأعمار على خوض الماراثون، والذي أقيم تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى . وأشار إلى أن تنظيم الماراثون يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى في دعم الرياضة.

من جانبه قال أيمن حقي، مؤسس شركة تراي فاكتوري المنظمة للماراثون، إن ماراثون مدينتي للجري هو أول ماراثون من نوعه في مصر، سواء من حيث عدد المشاركين والذين بلغوا أكثر من 1200 متسابق، من بينهم مشاركون أجانب من 15 جنسية مختلفة من الأجانب المقيمين في مصر، أو من حيث تنوع السباقات بين سباق لمسافة 5 كيلو مترات و10 كيلو مترات و21 كيلو مترًا، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، متمنيًا أن يقام ماراثون مدينتي سنويًا بأعداد مشاركين أكثر وباعتماد دولي من كبرى المؤسسات الدولية.

مدينتي ماراثون مدينتي مجموعة طلعت مصطفى عمر هشام طلعت وزير الشباب والرياضة تراي فيكتوري

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

تفاصيل مشاجرة الفنان أحمد سعد وشاب في التجمع.. مصدر يكشف آخر تطورات الواقعة

الزمالك يحسم أول صفقتين للموسم الجديد

أول تعليق من «الأزهر» على «القايمة» بعد واقعة «من يؤتمن على العرض»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5-6-2021

اصطدام جرار بقطار فى أسوان وإصابة 4 أشخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الموتى.. أين يوجدون؟

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «3-4»

جلال حمام

مصر المنتصرة دائمًا

مدحت بشاى

حتى لا تظل قضية الفرص الضائعة

عبد الرحيم طايع

المطبوعون والمصنوعون

محمد عبدالعزيز

شكرًا.. رجال الظل

بسنت حسن

السلام ليس تطبيعًا.. والتطبيع ليس سلامًا

د.كريمة الحفناوى

وعادت القضية إلى مركز الضوء

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق أمريكي إسرائيلي على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد الوصول لـ«حكومة تغيير» في إسرائيل.. نتنياهو يجتمع برئيس الموساد للمرة الأولى

«عداوة بعد محبة» مع نتنياهو .. من هو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟