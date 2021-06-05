بحضور وزير الشباب والرياضة .. ختام فعاليات ماراثون مدينتى للجرى بمشاركة 1200 متسابق (فيديو وصور)

اختتمت صباح أمس، فعاليات ماراثون مدينتي للجري، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة الأستاذ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوى تنظيم ماراثون مدينتي وتوافر المساحات الخضراء في مدينتي التي تشجع الشباب ومختلف الأعمار على خوض الماراثون، والذي أقيم تحت الإشراف الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى . وأشار إلى أن تنظيم الماراثون يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة ومجموعة طلعت مصطفى في دعم الرياضة.

من جانبه قال أيمن حقي، مؤسس شركة تراي فاكتوري المنظمة للماراثون، إن ماراثون مدينتي للجري هو أول ماراثون من نوعه في مصر، سواء من حيث عدد المشاركين والذين بلغوا أكثر من 1200 متسابق، من بينهم مشاركون أجانب من 15 جنسية مختلفة من الأجانب المقيمين في مصر، أو من حيث تنوع السباقات بين سباق لمسافة 5 كيلو مترات و10 كيلو مترات و21 كيلو مترًا، بما يتناسب مع مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، متمنيًا أن يقام ماراثون مدينتي سنويًا بأعداد مشاركين أكثر وباعتماد دولي من كبرى المؤسسات الدولية.