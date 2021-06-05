وزراء خارجية آسيان والصين يبحثون التعاون لمواجهة كورونا

سيجتمع وزراء خارجية من الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل وسيبحثون قضايا، بما فيها التعاون للقضاءعلى جائحة فيروس كورونا.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت أن الاجتماع سيعقد في السابع من يونيو في منطقة "شونجتشينج" جنوب غرب الصين، في إطار الذكرى الـ30 لـ"علاقات الحوار بين آسيان والصين"، طبقا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية الماليزية في بيان اليوم السبت.



وأضافت الوزارة أنه إلى جانب تبادل الآراء والبحث عن سبل للتعاون للتعامل مع مرض كوفيد19-، سيبحث الوزراء أيضا "قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك".



يذكر أن التوترات في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي قد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، حيث احتجت الفلبين مرارا وطالبت بأن تغادر سفن صينية مناطق، قالت أنها ضمن سلطانها القضائي، ونشرت الصين المزيد من السفن، رغم دعوات متكررة من جانب مانيلا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.