اليابان تستعد لتزويد فيتنام بلقاح «كورونا» مجانًا

تستعد الحكومة اليابانية لتقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى فيتنام التي تسعى لشراء جرعات كافية من اللقاحات لمواطنيها، وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي، حسبما أعلن مشرع من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم اليوم السبت.

وقال المشرع في مجلس الشيوخ ماساهيسا ساتو، الذي يرأس قسم الشئون الخارجية بالحزب الحاكم - في تصريح نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن الحكومة بدأت في إجراء ترتيبات مع فيتنام.

ومن المتوقع أن تتبرع اليابان بجرعات من اللقاح، الذي طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية، وكانت اليابان قد أرسلت أمس حوالي 1.24 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى تايوان.

كما قامت اليابان بتأمين جرعات كافية من "أسترازينيكا" لـ60 مليون شخص ووافقت على استخدامها في شهر مايو الماضي، إلا أنها لا تنوي استخدامها على الفور في حملات التطعيم الحكومية بسبب حالات نادرة من جلطات الدم المسجلة خارج البلاد.

وعلى الرغم من وصف فيتنام بأنها نموذج لاحتواء تفشي الوباء، فإنها تواجه عودة انتشار العدوى منذ أواخر أبريل الماضي، حيث أبلغت السلطات الصحية عن نوع هجين من فيروس "كورونا" يجمع بين خصائص السلالتين البريطانية والهندية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

