باكستان تتسلم مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينى

تسلمت باكستان، اليوم السبت، مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأفاد مركز القيادة والتشغيل المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - في بيان أوردته صحيفة "دون" الباكستانية - بأن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية وعلى متنها مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني وصلت إلى العاصمة إسلام أباد اليوم.

وأضاف أنه من المقرر أن تتسلم باكستان ما مجموعه 11 مليون جرعة من لقاحات سينوفارم وسينوفاك وكانسينو خلال شهر يونيو الجاري.. مؤكدا اتخاذ خطوات لضمان الإمداد المستمر بلقاح كورونا وزيادة وتيرة التطعيم.

إصابات كورونا في باكستان

سجلت باكستان 1923 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 930 ألفا و511 حالة.

وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 84 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و189 شخصًا.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 860 ألفًا و385 شخصًا، بعدما تماثلت 4380 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في باكستان 48 ألفًا و937 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.





