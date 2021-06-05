غدًا.. عمان تبدأ حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية من لقاح «كورونا»

تبدأ وزارة الصحة في سلطنة عمان غدًا الأحد، حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى، قبل 10 أسابيع أو أكثر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن وزارة الصحة تسعى إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق أي ما يعادل 70 % من السكان وستُنفذ على مراحل، حسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض كوفيد 19 التي وضعتها الوزارة.

ووفق الوكالة، وضعت الوزارة خطة تنفيذية للتحصين للشهر الجاري تتضمن تطعيم عدد من الفئات وهم طلبة الدبلوم العام والهيئة المشرفة على امتحانات الدبلوم العام، وقد بدأت في الـ26 من الشهر الماضي وانتهت بتاريخ الثالث من يونيو الجاري، والعاملين الصحيين في القطاع الخاص الذين لم يتلقوا اللقاح مسبقًا إضافة إلى مقدمي الخدمات الأساسية وموظفي الجهات العسكرية والمدنية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى، سيتم التوسع في الفئات لتشمل البالغين من عمر 45 سنة وما فوق خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري الحالي.

وستُنفذ خطة التحصين بعدة طرق بهدف الوصول للمستفيدين وتسهيل الإجراءات عليهم منها فتح مراكز التحصين بجميع المحافظات إضافة إلى تشكيل فرق متنقلة إن لزم الأمر.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

