«الري» تستعد للتعامل مع أقصى الاحتياجات وتطبيق غرامات تبديد المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات، وخاصة لمحصول الأرز وموسم زراعة الصيف، مع التأكيد على مواجهة أية مساحات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية .



وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا، مع رؤساء القطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية من جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين والمزارعين.



وأكد الدكتور عبدالعاطي، على مواصلة التصدي الفورى والحاسم لأية مخالفات متعلقة بزراعة محصول الأرز، والتصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، بالإضافة إلى ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين .



كما أكد الوزير ضرورة التطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، مشيراً إلى أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الإحتياجات خلال الصيف، بجانب المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة بكافة المحافظات المحدد بها مساحات الأرز المصرح بزراعتها.



مساحات زراعة الأرز



وأوضح الدكتور عبد العاطى، إنه تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً، وذلك فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة خلال موسم الزراعات الصيفية.



يذكر أنه تم تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها طبقاً للقرار الوزارى رقم 305 والصادر فى ديسمبر الماضى ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات بالوجه البحري والقبلي.