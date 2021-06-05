بإجراءات مشددة.. دخول طلاب الإعدادية اللجان الامتحانية بالإسكندرية

توافد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، على مدارس محافظة الإسكندرية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام، للعام الدراسي 2020 / 2021، والتي تُعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المعلن الذي تم اعتماده في الفترة من 5 / 6 / 2021 حتى 10 / 6 / 2021.



وشهد محيط مدرسة الفريق علي جاد الإعدادية الرسمية لغات، بمنطقة سيدي بشر بإدارة المنتزة التعليمية، انتظار الطلاب، استعدادا لفتح باب الدخول، حيث يتم الدخول بعد إجراء الكشف الحراري واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويؤدي 87826 طالبًـا بمحافظة الإسكندرية، اليوم امتحان الشهادة الإعدادية ( تعليم عام )، أمام 379 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني، حيث تبدأ الإمتحانات بمادتي اللغة العربية والخط وتنتهي الخميس الموافق العاشر من يونيو الجاري بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 ، وضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا واستخدام أكواب كرتون للاستعمال مرة واحدة للمشروبات، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة.

كما شدد على ضرورة التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتأجيل امتحان الطالب للدور الثاني بالدرجة الفعلية وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، كما اكد على رؤساء الاحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه تم التشديد على مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وشئون الطلبة والأمن والاتصال السياسي ورؤساء لجان النظام والمراقبة وموجهي عموم المواد الدراسية و التعليم الإعدادي، بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا فقط بدلا من 20 طالبا للمحافظ على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

كما أكد مدير المديرية على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية وشدد سعد على العمل بروح الفريق ومراعاة الدقة في تقدير درجات الطلاب وأعمال الرصد واستخراج النتائج .

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية