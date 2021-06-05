توافد طلاب الإعدادية وأولياء أمورهم على اللجان الامتحانية بمطروح (صور)

في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، رصدت “الدستور” توافد الطلاب وأولياء أمورهم على لجنة مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات بوسط مدينة مرسى مطروح، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح الامتحان اليوم السبت، في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين .

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020/2021، والتى تبدأ اليوم 5 يونيو وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

وشدد محافظ مطروح على تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية بجميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية وللصم وضعاف السمع، والمكفوفين للصف الثالث الإعدادى تعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيو لـ 9435 طالبا وطالبة، في 4 قطاعات تعليمية على مستوى المحافظة هى قطاع شرق ويضم البنجر والحمام والعلمين والضبعة، وقطاع وسط بمدينة مرسى مطروح ، وقطاع غرب بمدينة النجيلة وبرانى والسلوم، وقطاع جنوب بمدينة سيوة .

وأشار إلى أن عدد طلاب التعليم العام 8844 طالبا وطالبة، والمنازل 338 طالبا وطالبة، والتعليم الخاص 253 طالبا وطالبة.



وتابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها بعد الغد وذلك بمقر المطبعة السرية ومتابعة مدى سرية الامتحانات بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وإيهاب أنور مدير المطبعة.

كما تابع وكيل تعليم مطروح توافر وسائل التأمين والأمن والقوة الشرطية المرافقة لعربات نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية المختلفة وفق البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن مطروح لتأمين سير الامتحانات ومراكز التوزيع و عملية نقل الأسئلة إلى الإدارات المختلفة وتأمين اللجان الامتحانية خلال فترة الامتحانات.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بحسن سير العمل وانتظامه والدقة في وسائل التأمين مقدما الشكر للواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح وقوة التأمين المرافقة لعملية توزيع الأسئلة.

طلاب الإعدادية

طلاب الإعدادية

طلاب الإعدادية

طلاب الإعدادية