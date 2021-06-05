السبت 05 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في مؤتمر صحفي.. وزير التعليم يكشف آليات امتحانات الثانوية العامة اليوم

وزير التعليم
وزير التعليم

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا يذاع على التلفزيون المصري، في تمام الساعة الثانية من عصر يوم اليوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١، لإعلان جداول امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث وللرد على كل الاستفسارات الخاصة بالثانوية العامة لهذا العام.

 

وتعددت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مؤتمر رئيس الوزراء الخميس الماضي والذي تم بثه على الهواء على القناة الأولى.

وقال وزير التعليم إن الامتحان سيكون مزيجا من الورقي والرقمى أى التابلت والورق، ولكن توصلت الوزارة إلى يقين أن البنية الأساسية جيدة ولا تخوف من الشبكات.

 

وترصد «الدستور» أبرز تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر

 

- وصلنا إلى يقين أن البنية الأساسية جيدة.

- ثبات واستقرار التجربة كما هى امتحانات الثانوية على التابلت.

- ستكون امتحانات الشهادة الثانوية مزيجا بين الرقمى والورقى.

- لو حدثت أى مشكلة تقنية يكمل الطالب الامتحان فى المنظومة الورقية.

- سيكون هناك مؤتمر صحفى منفصل لأسلوب وأداء الامتحان.

- وصلنا لآخر محطة وهى محطة الثانوية العامة من أول دفعة تستخدم التابلت والتى كانت معنا من بداية الصف الأول الثانوي.

- جوهر التطوير هو التغير فى طبيعة الأسئلة.

- عقد امتحان تجريبي فى يونيو  للشهادة الثانوية والجدول الأسبوع المقبل.

- تصحيح إلكترونى دون وجود عنصر بشري لتحقيق العدالة.

- الشبكات فى وضع جيد جدا.

- ما أعلنه الرئيس رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب.

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزيري التعليم والاتصالات، للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة، لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الإلكترونى كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.

مصر طلاب امتحانات الدستور جمهور الثانوية وزير التعليم

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