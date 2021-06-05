في رابع أيام المنحة.. شباب «ناصر للقيادة» يزورون أهرامات الجيزة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أمس الجمعة، زيارة سياحية إلى منطقة أهرامات الجيزة وسقارة للوفود المشاركة ضمن فعاليات اليوم الرابع من منحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة بنسختها الثانية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت شعار "تعاون الجنوب جنوب" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، بمشاركة 100 قيادة شبابية من 50 دولة على مستوى القارات الثلاث (أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية)، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتي 16 يونيو الجاري لعام 2021.

وكان في استقبال الوفود لحظة وصولهم الدكتور صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سفارة، والذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة، لرؤية المناطق الأثرية بالمنطقة والأهرامات الثلاثة، وتقديم شرح مفصل عن تاريخ هذا المكان، والذي أبهر العالم أجمع وأبرز ما حدث في هذة الحقبة الزمنية من تاريخ مصر الفرعوني، ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية، وأنهى المشاركون جولتهم بزيارة منطقة تمثال أبوالهول.

وأعرب المشاركون عن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات، معربين عن تقديرهم البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي، على النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في العمران والبناء، حيث تتلاقى أصالة الماضي بعراقة الحاضر، مشيدين بعظمة مصر وتاريخها العريق، مقدمين الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه.

كما غرد المشاركون عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصة الدائم لرعاية واستضافة فعاليات شبابية عالمية وبذل قصارى الجهد مع الأشقاء في الدول المختلفة لتحقيق النهضة الشبابية في مختلف المجالات وهذا إلى جانب التقاط الصور الفوتوغرافية من منطقة أهرامات الجيزة والتعبير عن سعادتهم البالغة لرؤية أحد عجائب الدنيا السابعة.

في سياق متصل، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى جاهدة تحت رعاية القيادة السياسية إلى تحقيق التواصل بين شباب مصر والعالم أجمع، وتوطيد أواصر التعاون بينهم في مختلف المجالات لنقل الخبرات والثقافات والوصول إلى مبادرات ومشروعات وأفكار ومقترحات تفيد الشباب في كل بقاع الكرة الأرضية.

كما ثمن صبحي إتاحة الفرصة للمشاركين بالزيارات والجولات التاريخية لرؤية مصر العامرة والمتجهة بقوة نحو التنمية المستدامة إلى جانب التعرف على اهم المناطق السياحية والأثرية وقلاع الحضارة والثقافة المصرية وهذا تمثل في زيارة جامعة الدول العربية، متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مجلس النواب المصري، منطقة الاهرامات إلى جانب العديد من المناطق الأخرى المقرر زياراتها خلال الأيام المقبلة.