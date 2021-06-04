يبحث الكثير من المواطنين بكافة أعمارهم عن رابط موقع تقديم لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية الذي حاز على نسب بحث عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير من هنا تقديم لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية وخطوات التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لتلقي اللقاح ومواعيد استقبال المراكز الطبية للجمهور.

من هنا| تقديم لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية

يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في لقاح كورونا

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة والسكان من خلال هذا الرابط ( من هنا ) .

) . اختيار تسجيل بيانات الحصول على اللقاح

كتابة بيانات الراغب في جرعتي اللقاح ( الاسم بالكامل، الرقم القومي، النوع، المحافظة)

تحديد الفئة التي ينتمي إليها الراغب في اللقاح ( أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن، مهن طبية)

تحميل بطارقة الرقم القومي

إدخال رقم التليفون والبريد الالكتروني " للتواصل"

تأكيد عن طريق رسالة نصية عبر رقم الهاتف الذي تم تسجيله

تحديد الأمراض التي يعاني منها الراغب في اللقاح



مواعيد مركز اللقاح اليومية

تبدأ مواعيد استقبال مراكز اللقاح للجمهور الراغب في اللقاح من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءا طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والتي تعد الإجازة الأسبوعية للطاقم الطبي العامل بالمراكز بمختلف محافظات الجمهورية.

مصر تسلم نصف مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسلم نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" غدًا السبت، ضمن الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد فى مصر.

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وأكدت الوزارة أن لقاح "سينوفاك" أثبت فاعلية بنسبة 91% على المفحوصين من الفئات العامة، وذلك وفقًا للدراسات الإكلينيكية التي أجريت على اللقاح في 7 دول مختلفة.



وأكدت الوزارة أن لقاحات فيروس كورونا المتوافرة فى مصر، سواء سينوفارم أو أسترازينكا أثبتا فعاليتهما ومأمونيتهما من خلال الدراسات التى أجريت عليهما، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.