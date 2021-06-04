الجمعة 04 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ذهبت لتشتري منه اللبن فتحرش بها.. صاحب سوبر ماركت يهتك عرض طفلة بطالبية

هتك عرض
هتك عرض

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب سوبر ماركت المتهم بالتحرش جنسيًا بطفلة في بداية العقد الثاني من عمرها، داخل المحل ملكه أثناء ذهاب الطفلة لجلب اللبن بمنطقة الطالبية غرب المحافظة.

البداية بتلقي الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من والد طفلة 12 سنة، مفاده قيام صاحب سوبر ماركت بالتحرش بكريمته أثناء ذهابها لشراء اللبن من محل ملك له بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى المحل المشار إليه وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة وتبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

الجيزة تحرش صاحب سوبر طفلة الطالبية

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