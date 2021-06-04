مجموعة طلعت مصطفى القابضة ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021

أصدرت فوربس الشرق الأوسط قائمتها السنوية “أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021” التي تضم أكبر الشركات العامة في أسواق المال، وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة، وضمت القائمة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة».

ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بحسب فوربس هي أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر من حيث الأصول والقيمة السوقية. ويمثل مشروع مدينتي أكبر مشاريع المجموعة، إذ يستوعب 700 ألف ساكن. كما تطور مجموعة طلعت مصطفى حدائق العاصمة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان، باستثمارات إجمالية تزيد عن 50 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستوعب المدينة أكثر من 600 ألف شخص بمجرد اكتمالها. فيما تملك المجموعة محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 74 مليون متر مربع، تقول الشركة إنها طورت فعليًا %50 منها.

وكان العام الماضي مليئًا بالتحديات والصعاب للشركات في جميع أنحاء العالم، حيث عانت كل القطاعات من تداعيات جائحة كورونا. وقد انعكس هذا على أداء الشركات في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ما اضطر المديرون التنفيذيون لاتخاذ قرارات صعبة لم يواجهها معظمهم من قبل.

وبحسب "فوربس" انعكست تداعيات الجائحة على ربحية وقيم الشركات. وسجلت الشركات الـمدرجة في قائمة العام الحالي مبيعات مجمعة بقيمة 550 مليار دولار، بينما بلغ صافي الأرباح المجمعة 91 مليار دولار، بانخفاض %17.9 و%38.5 على التوالي، مقارنة بقائمة العام الماضي. بالإضافة إلى أن %57 من شركات القائمة سجلت تراجعاً في إيراداتها خلال عام 2020، كما انخفض صافي أرباح %67 من الشركات.

وانتعشت أسهم الشركات هذا العام، حيث يسود الأسواق تفاؤل نسبي مقارنة بالعام السابق. ويتوقع قادة الأعمال أداء أفضل خلال العام. نتيجة لذلك، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لـ100 شركة 3 تريليون دولار، بزيادة قدرها %30.4 مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول بنسبة %2.9 لتصل إلى 3.6 تريليون دولار. وإجمالاً، صعدت أسهم %93 من الشركات مقارنة بعام 2020، ونجحت %62 منها في زيادة قيمة أصولها.

واستبعدت الشركات العامة التابعة لشركات أخرى مدرجة في أسواق المال. كذلك استبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة المدققة لعام 2020، وذلك حتى 3 مايو/ أيار 2021. وتم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية وحسابات القيمة السوقية في 29 أبريل/ نيسان 2021.