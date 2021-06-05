«مصر الكبيرة».. كيف تفاعل روّاد فيسبوك مع عمل الآلات المصرية في غزة؟

تفاعل عدد كبير من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع الصور الخاصة بإزالة الأنقاض والركام الناتج عن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بالآليات المصرية، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار.

وأعرب الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر "فيسبوك" عن فخرهم الشديد وسعادتهم بهذا الأمر، فكتبت نور تعليقًا على الصور قائلًة: "تحيا مصر الكبيرة"، ورد عليها محمد سعيد جاد، قائلًا: "تحيا مصر أم الدنيا، اللهم احفظ مصر وفلسطين".

وكتب أحمد العوامي على صفحته الشخصية على هذه العملية التي تقوم بها سواعد مصرية: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"، وكتبت ملك إسماعيل، عبر صفحتها الشخصية قائلًة: "مصر دولة أفعال".

وكانت آليات مصرية قد دخلت قطاع غزة، وقال مسؤول فلسطيني إن هذه المساعدات ستشكل جهدًا كبيرًا وذلك لأن الآليات الموجودة بالقطاع قديمة ومهترئة وهذه الآليات ستساعد المقاولين في عملية إزالة الأنقاض تمهيدًا لبدء عملية الإعمار حال وصول التمويل.

وذكر مسؤولون في فلسطين، أن فريق هندسي فني مصري متواجد بشكل دائم للتنسيق والمتابعة وهم على تواصل لحظي مع الطواقم العاملة على الأرض، موجهًا شكره لمصر قيادةً وشعبًا على وقفتهم الجادة مع قطاع غزة.

وعبرت، أمس الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة، نتيجة الأحداث الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

يجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية أعلنت عن تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية نتيجة قصف قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الشهر الماضي.

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