السبت 05 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مصر الكبيرة».. كيف تفاعل روّاد فيسبوك مع عمل الآلات المصرية في غزة؟

الآلات المصرية في
الآلات المصرية في غزة

تفاعل عدد كبير من روّاد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع الصور الخاصة بإزالة الأنقاض والركام الناتج عن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بالآليات المصرية، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار.

وأعرب الآلاف من روّاد السوشيال ميديا عبر "فيسبوك" عن فخرهم الشديد وسعادتهم بهذا الأمر، فكتبت نور تعليقًا على الصور قائلًة: "تحيا مصر الكبيرة"، ورد عليها محمد سعيد جاد، قائلًا: "تحيا مصر أم الدنيا، اللهم احفظ مصر وفلسطين".
وكتب أحمد العوامي على صفحته الشخصية على هذه العملية التي تقوم بها سواعد مصرية: "تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"، وكتبت ملك إسماعيل، عبر صفحتها الشخصية قائلًة: "مصر دولة أفعال".

وكانت آليات مصرية قد دخلت قطاع غزة، وقال مسؤول فلسطيني إن هذه المساعدات ستشكل جهدًا كبيرًا وذلك لأن الآليات الموجودة بالقطاع قديمة ومهترئة وهذه الآليات ستساعد المقاولين في عملية إزالة الأنقاض تمهيدًا لبدء عملية الإعمار حال وصول التمويل.

وذكر مسؤولون في فلسطين، أن فريق هندسي فني مصري متواجد بشكل دائم للتنسيق والمتابعة وهم على تواصل لحظي مع الطواقم العاملة على الأرض، موجهًا شكره لمصر قيادةً وشعبًا على وقفتهم الجادة مع قطاع غزة.

وعبرت، أمس الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة، نتيجة الأحداث الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

يجدر الإشارة إلى أن الرئاسة المصرية أعلنت عن تخصيص 500 مليون دولار لجهود إعادة بناء غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية نتيجة قصف قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الشهر الماضي.

FB_IMG_1622832087917
FB_IMG_1622832087917
FB_IMG_1622832090314
FB_IMG_1622832090314
ركام غزة مصر اعمار السيسي

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

تفاصيل مشاجرة الفنان أحمد سعد وشاب في التجمع.. مصدر يكشف آخر تطورات الواقعة

الزمالك يحسم أول صفقتين للموسم الجديد

أول تعليق من «الأزهر» على «القايمة» بعد واقعة «من يؤتمن على العرض»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5-6-2021

كواليس سرقة فيلا سيد رجب.. اللص ارتكب «جريمة قتل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الموتى.. أين يوجدون؟

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «3-4»

جلال حمام

مصر المنتصرة دائمًا

مدحت بشاى

حتى لا تظل قضية الفرص الضائعة

عبد الرحيم طايع

المطبوعون والمصنوعون

محمد عبدالعزيز

شكرًا.. رجال الظل

بسنت حسن

السلام ليس تطبيعًا.. والتطبيع ليس سلامًا

د.كريمة الحفناوى

وعادت القضية إلى مركز الضوء

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق أمريكي إسرائيلي على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد الوصول لـ«حكومة تغيير» في إسرائيل.. نتنياهو يجتمع برئيس الموساد للمرة الأولى

«عداوة بعد محبة» مع نتنياهو .. من هو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟