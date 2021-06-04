«تحيا مصر».. أول صور من داخل غزة لعمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

بدأت إزالة الأنقاض والركام الناتج عن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بالآليات المصرية تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار.

ونفَّذت مصر عدة خطوات عملية لتسريع مهمة إعادة إعمار قطاع غزة، وإنهاء الانقسام الفلسطينى الداخلى، خلال ١٤ يومًا فقط، منذ نجاح جهودها فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بدءًا من فجر الجمعة ٢١ مايو الماضى.

وخلَّف التصعيد الإسرائيلى الأخير ضد غزة دمارًا هائلًا، ما أسفر عن زيادة المعاناة التى يعيشها الفلسطينيون داخل القطاع، الأمر الذى دفع مصر إلى تحركات عاجلة لرفع آثار هذا العدوان، على رأسها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ١٨ مايو الماضى، عن تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

عمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

عمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

عمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

عمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

عمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

عمليات إزالة الركام بالآليات المصرية

عمليات إزالة الركام بالآليات المصرية