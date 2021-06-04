القبض على راكب عائد من بيروت حاول تهريب بواريك شعر طبيعي بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة راكب تهريب كمية من الشعر الطبيعي، عند وصوله من بيروت، كانت مخبئه في جيوب سحريه داخل الحقائب، وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب وأخطرت النيابة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف رجال الجمارك أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، كان يبدوا عليه الارتباك، وعند سؤاله اذا كان يحمل أي ممنوعات معه في الحقائب، أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، مما دفع رجال الأمن التي تفتيش الحقائب.

وبتفتيش الحقائب تلاحظ له وجود قاع سحري أسفل إحدى الحقائب به خصلات شعر يبدوا أنها طبيعية، وقام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف لجنة باستكمال تفتيش كل الحقائب، ما أسفر عن وجود ٧٠ باروكة و٤١ خصلة شعر طبيعي مخبأين في قاعات سحرية أسفل الحقائب.

وفى سياق متصل ينص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن مع البضاعة ممنوعات.