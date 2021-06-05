«فاشونيستا» سعودية تثير جدلا واسعا.. ارتدت النقاب وظهرت بشعرها بعد أيام

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب ظهور مصممة الأزياء السعودية بدور البراهيم بالنقاب قبل خلعه وظهورها بشعرها مجددًا لعدة مرات دون أسباب واضحة، ليصفها بعض روّاد السوشيال ميديا بـ"المتناقدة".

وترصد “الدستور” قصة بدور البراهيم، الفاشونيستا السعودية التي ارتدت النقاب وخلعته، في سياق السطور التالية.

وصف روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدور البراهيم بسبب ارتداءها النقاب وخلعه مرة أخرى لتطل على الجمهور ومتابعيها بشعرها من جديد بـ"المتناقدة"، لتخرج في فيديو عبر صفحتها الشخصية والرسمية تؤكد أنها بدأت تشعر بتحسن وبطاقة إيجابية الآن بعد أن مرت بظروف سيئة خلال الفترة الماضية بعد خلعها للنقاب.

وظهرت بدور البراهيم، مصممة الأزياء والفاشونيستا، بدون نقاب بعد أيام من ارتدائها له، لتثير الجدل مجددًا، وتعرض نفسها لانتقادات واسعة من قبل متابعيها الذين هاجمتهم بضراوة واعتبرت أنهم يغيرون منها ووصفتهم بالمرضى، خاصًة أنها لم تبدي أسبابها وقتما ظهرت بالنقاب.

وعلقت البراهيم على الأمر قائلة: "طبعا أنتم مستغربين أني أنا تنقبت وبصراحة أنا تنقبت لظروف ضرورية، إني لازم أتنقب وبعدين راح أعلمكم إيش الظروف هذه عسى تقبلوني بنقابي ولا لأ".

وفي وقت سابق نشرت بدور البراهيم صورة لها بالنقاب معلقة عليها: "قدس نفسك فأنت لست فرصة ثانية، ولست خطة احتياطية لأحد، ولا علاج مؤقت، إما كمال أو زوال".

بدور البراهيم هي خبيرة تجميل شهيرة، من مواليد جدة في 23 سبتمبر 1984، من أب سعودي وأم سعودية من أصول عراقية وتحمل الجنسية السعودية، وتبلغ من العمر 36 عاما، مؤهلاتها العلمية شهادة بكالوريوس جامعة أوكسفورد قسم التجميل، مهنتها فن التجميل "والميكاب".