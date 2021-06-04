العثور على جثة مجهولة لمسن ملقاة في الشارع بالزيتون

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مجهولة لمسن، ملقاة في الشارع بمنطقة الزيتون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض الجثة على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري عليها.

كان مأمور قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغا بالعثور على جثة لرجل مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لمسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها، وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته، كما كلفت النيابة العامة المباحث والأدلة الجنائية برفع بصمات المتوفى، وعمل فيش وتشبيه له لكشف هويته