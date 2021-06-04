الجمعة 04 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مجهولة لمسن ملقاة في الشارع بالزيتون

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مجهولة لمسن، ملقاة في الشارع بمنطقة الزيتون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض الجثة على مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري عليها.

كان مأمور قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغا بالعثور على جثة لرجل مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لمسن في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور على أي مستندات تكشف عن هويته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها، وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته، كما كلفت النيابة العامة المباحث والأدلة الجنائية برفع بصمات المتوفى، وعمل فيش وتشبيه له لكشف هويته

جثة الزيتون مسن النيابة مشرحة

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

الزمالك يحسم أول صفقتين للموسم الجديد

أول تعليق من «الأزهر» على «القايمة» بعد واقعة «من يؤتمن على العرض»

بعد تصريحات محمد رمضان.. هل يحتفظ المصريون بأموالهم «تحت البلاطة»؟

كواليس سرقة فيلا سيد رجب.. اللص ارتكب «جريمة قتل»

حبس المتهم باقتحام فيلا سيد رجب.. والمسروقات «مفاجأة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر المنتصرة دائمًا

مدحت بشاى

حتى لا تظل قضية الفرص الضائعة

عبد الرحيم طايع

المطبوعون والمصنوعون

محمد عبدالعزيز

شكرًا.. رجال الظل

بسنت حسن

السلام ليس تطبيعًا.. والتطبيع ليس سلامًا

د.كريمة الحفناوى

وعادت القضية إلى مركز الضوء

مؤمن المحمدي

الدال والمدلول

د. الهلالى الشربينى الهلالى

التحفيز والنجاح في العملية التعليمية والإنتاجية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق أمريكي إسرائيلي على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد الوصول لـ«حكومة تغيير» في إسرائيل.. نتنياهو يجتمع برئيس الموساد للمرة الأولى

«عداوة بعد محبة» مع نتنياهو .. من هو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟