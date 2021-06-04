اندلاع حريق داخل عقار سكنى في العياط

شهدت مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم، حريقا اشتعل داخل عقار سكنى، وانتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، خبراء المعمل الجنائي لجمع الأدلة الجنائية من موقع الحريق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغ، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بعقار سكنى في قرية بالعياط، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران بمساعدة أهالي القرية، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية.

أسفر الحريق عن حدوث خسائر بمحتويات المنزل، وتم الاستماع لأقوال مالكه، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء، نظرا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أول خطوات الوقاية من الحريق هو التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعاً، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.