«سبب انتشار الفطر الأسود».. أبرز المعلومات عن فيروس «دلتا» المتحور من كورونا

«سلالة دلتا».. اسم السلالة الأخطر لفيروس كورونا، حيث أعلنت لجنة علماء بالحكومة الهندية عنها، قائلين إنها اكتُشفت لأول مرة في الهند سلالة وهي شديدة العدوى ويتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وأكد باحثون باتحاد علم الوراثة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية «دلتا» وهي عدوى شديدة تنتقل من شخصٍ إلى آخر بنسبة تزيد 50 %عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.



وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن سلالة دلتا الجديدة المتحورة من كورونا.

- سلالة دلتا تعد الأكثر عدوى حتى الآن من بين سلالات كورونا التي ظهرت.

- الأكثر عرضة للإصابة بها هو من أصيب بعدوى كورونا من قبل، ومن لم يتلق جرعة اللقاح كاملة.

- تننقل العدوى من شخصٍ إلى آخر بنسبة أكثر 50% عن سلالات كورونا الأخرى.

- حذرت منها الصحة العالمية وطالبت الجميع بالوقوف بجوار الهند للسيطرة على الفيروس.

- وفقا لتصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية فإنها منتشرة في 50 دولة حول العالم.

- خطورة الإصابة بالسلالة الجديدة كونها تتسبب في دخول المستشفيات وتطور الحالة للأسوأ بشكل سريع.

- المسمى العلمي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على هذه السلالة هو "دلتا" أو "بي.1.617".

- اكتشف العلماء أن سلالة دلتا وراء انتشار كورونا السريع في الهند وزيادة معدل الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ.

- سلالة دلتا هي السبب وراء ظهور الفطر الأسود في الهند وامتداده إلى باقي الدول بل وتحوره ليصل إلى فطر أبيض وأصفر أيضًا.

جدير بالذكر أن السلالة الجديدة أثارت قلقا شديدا لجميع المواطنين حول العالم وليس في الهند فقط.