السبت 05 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«سبب انتشار الفطر الأسود».. أبرز المعلومات عن فيروس «دلتا» المتحور من كورونا

سلالة دلتا
سلالة دلتا

«سلالة دلتا».. اسم السلالة الأخطر لفيروس كورونا، حيث أعلنت لجنة علماء بالحكومة الهندية عنها، قائلين إنها اكتُشفت لأول مرة في الهند سلالة وهي شديدة العدوى ويتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وأكد باحثون باتحاد علم الوراثة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية «دلتا» وهي عدوى شديدة تنتقل من شخصٍ إلى آخر بنسبة تزيد 50 %عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا.
 

وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن سلالة دلتا الجديدة المتحورة من كورونا.
- سلالة دلتا تعد الأكثر عدوى حتى الآن من بين سلالات كورونا التي ظهرت. 
- الأكثر عرضة للإصابة بها هو من أصيب بعدوى كورونا من قبل، ومن لم يتلق جرعة اللقاح كاملة. 
- تننقل العدوى من شخصٍ إلى آخر بنسبة أكثر 50% عن سلالات كورونا الأخرى. 
- حذرت منها الصحة العالمية وطالبت الجميع بالوقوف بجوار الهند للسيطرة على الفيروس.
- وفقا لتصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية فإنها منتشرة في 50 دولة حول العالم.

- خطورة الإصابة بالسلالة الجديدة كونها تتسبب في دخول المستشفيات وتطور الحالة للأسوأ بشكل سريع.
- المسمى العلمي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية على هذه السلالة هو "دلتا" أو "بي.1.617".
- اكتشف العلماء أن سلالة دلتا وراء انتشار كورونا السريع في الهند وزيادة معدل الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ. 
- سلالة دلتا هي السبب وراء ظهور الفطر الأسود في الهند وامتداده إلى باقي الدول بل وتحوره ليصل إلى فطر أبيض وأصفر أيضًا. 
جدير بالذكر أن السلالة الجديدة أثارت قلقا شديدا لجميع المواطنين حول العالم وليس في الهند فقط.

 

الحكومة مستشفيات بريطانيا مستشفى عرض

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

تفاصيل مشاجرة الفنان أحمد سعد وشاب في التجمع.. مصدر يكشف آخر تطورات الواقعة

الزمالك يحسم أول صفقتين للموسم الجديد

أول تعليق من «الأزهر» على «القايمة» بعد واقعة «من يؤتمن على العرض»

محمد الباز عن حريق المؤسسة العقابية: «ننتظر عقابًا صارمًا للمخطئ»

«ضربه بالقلم».. مصدر أمني يعلق على تداول واقعة اعتداء أحمد سعد على شاب في التجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الموتى.. أين يوجدون؟

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «3-4»

جلال حمام

مصر المنتصرة دائمًا

مدحت بشاى

حتى لا تظل قضية الفرص الضائعة

عبد الرحيم طايع

المطبوعون والمصنوعون

محمد عبدالعزيز

شكرًا.. رجال الظل

بسنت حسن

السلام ليس تطبيعًا.. والتطبيع ليس سلامًا

د.كريمة الحفناوى

وعادت القضية إلى مركز الضوء

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق أمريكي إسرائيلي على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد الوصول لـ«حكومة تغيير» في إسرائيل.. نتنياهو يجتمع برئيس الموساد للمرة الأولى

«عداوة بعد محبة» مع نتنياهو .. من هو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟