ابن مصر البار.. مواطنون عن تفقد الرئيس للطرق: «تحيا مصر»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلو متر، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توقف ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات.

وتابع الرئيس سير الأعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية، كما تفقد الرئيس كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، التي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

وتفاعل المواطنون على صفحة المتحدث باسم الرئاسة مع خبر تفقد الرئيس السيسي لبعض المواقع، حيث قالت منى رأفت: "ربنا يحميك ويبارك لنا في عمرك ويمتعك بالصحة والعافية وادامك فرحه وسعاده في حياتنا"، بينما قال جمال الشاذلي: "جهود ضخمة لا يقوم بها إلا رئيس وطني محترم يعرف قيمة وقامة مصر أم الدنيا.. ربنا يحفظه من كل سوء وينصره ويسدد خطاه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

وقال أشرف كمال، "من شرق وغرب وجنوب وشمال بتبنى وتعمر يحميك ربنا يا ابن مصر البار وقائدها المخلص الأمين"، بينما قال محمود علي: "تحيا مصر ورئيسها وجيشها وشرطتها وقيادتها وشعبها العظيم".