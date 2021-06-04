هاشتاج «السيسي والجيش أمن وأمان مصر» يتصدر تويتر.. ومغردون: ربنا يحميك

تصدر هاشتاج "السيسي والجيش أمن وأمان مصر"، موقع التدوينات القصيرة تويتر، مصحوبا بتعليقات وتحية من المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي، تزامنًا مع مرور 7 سنوات على توليه الحكم، والذي أحدث خلالها تطورات عظيمة لا يستطيع أحد إنكارها، بل أصبحت شاهدة على معركة التطوير والبناء الذي خاضها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير مصر للأفضل.

قال العبودي: " ذكرى ميلاد مصر كل سبع سنين وانت معانا"، فيما قال أحمد حجازي: "ربنا يحفظ مصر وأهلها وجيش مصر ورئيس مصر"، وقال سيد: "منذ أن أقسمت اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا ونحن نرى ونلمس مدى إخلاصك لوطنك.. رجعت مكانة مصر واعدت تسليح الجيش وصرنا جميعا نفخر بجيشنا.. رئيسنا وجيشنا فخرنا"، وقال محمد ممدوح: " مررنا بصعاب كثيرة ومستعدين لصعاب اكبر بس المهم: نحافظ علي بلدنا.. ندعم زعيمنا وجيشنا"، بينما حيى محمود مجاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: " حفظ الله مصر وشعبها من كل خائن وعميل وارهابي وتحيا مصر ويحيا السيسي".

وقالت أمل محمد: "عمرتها وطورتها وبنتها.. ربنا يحميك زي ما انت حميتها"، فيما قالت فريدة لطفي: "7 سنين حسينا ان مصر بتتولد من جديد على ايديك شكرا يا ريس.. شكرا يا قائد.. وتحيا مصر رغم انف الحاقدين"، فيما قال محمد عبد المطلب: “حميت مصر من عصابة الاخوان شكرا ليك”

وأضافت رحاب الجميل: "مشروعات وتطوير في كل المجالات.. حسستنا إن البلد متطورة وبقت احسن بشهادة الغريب قبل القريب.. شكرا يا قائد مصر المخلص وابن مصر البار"، فيما قالت نهى أحمد: "ربنا يحفظك بعنيه التي لم تنام ويحميك ويقويك على المسؤولية الصعبة اللي شايلها على كتفك.. شكرا يا عظيم مصر وبارك الله فيك وفي جيش مصر الذي لا يقهر مهما مرت سنوات".