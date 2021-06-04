«تحيا مصر وعاش السيسي».. أهالي غزة يرحبون بالأطقم الهندسية المصرية (صور)

رحّب أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، عصر اليوم الجمعة، بالأطقم الهندسية المصرية التي دخلت إلى القطاع، قبل قليل، للبدء في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

وأبرزت صور ومقاطع فيديو اصطفاف المواطنين الفلسطينيين البسطاء من نساء وأطفال وشيوخ وهم يرفعون علم مصر ويلوّحون بعلامة النصر ترحيبا بالأطقم الهندسية المصرية، مرددين عبارات: "تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي".

وبتوجيهات من الرئيس السيسي دخلت، اليوم الجمعة، عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

وصول الآلات المصرية لغزة

وصول الآلات المصرية لغزة

وصول الآلات المصرية لغزة

وصول الآلات المصرية لغزة

وصول الآلات المصرية لغزة

وصول الآلات المصرية لغزة

وصول الآلات المصرية لغزة

وصول الآلات المصرية لغزة

أهالي غزة

أهالي غزة

أهالي غزة

أهالي غزة

أهالي غزة

أهالي غزة

أهالي غزة

أهالي غزة