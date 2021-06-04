الجمعة 04 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى «حماة السماء- 1»

فعاليات التدريب
فعاليات التدريب المصرى الباكستانى

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى المشترك "حماة السماء- 1" ، الذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.

وتضمنت المرحلة الختامية من التدريب  قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والباكستانى بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية، فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية، مما عكس المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة فى التدريب والسرعة والدقة فى رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها.

وألقى اللواء أركان حرب محمد حجازى، قائد قوات الدفاع الجوى، كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للعناصر المشتركة فى التدريب، مشيداً بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشتركة فى التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين.

من جانبه، أكد الفريق حمود الزمان، قائد قوات الدفاع الجوى الباكستانى، أهمية تنفيذ تدريب "حماة السماء- 1" مع قوات الدفاع الجوى المصرية، مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين الصديقين.

وفى نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة فى التدريب لكلا الجانبين. 

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