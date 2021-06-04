الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة للطريق الدائرى

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلومترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والمخارج، فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري، ضمن منظومة النقل الذكي المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وتوقف الرئيس السيسي ليناقش المسئولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري، خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، وتابع الرئيس السيسي سير الأعمال التي ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الآثار البيئية السلبية.

كما تفقد الرئيس السيسي كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات، وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي