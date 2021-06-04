الجمعة 04 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحقق مع متهم بالاتجار فـى الأسلحة والذخائر بالبدرشين

حبس متهم
حبس متهم

تنباشر النيابة العامة التحقيق مع مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، متهم بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وتم القبض عليه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته (عدد 9 فرد محلى-  عدد من الطلقات - مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإتجار في السلاح

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

النيابة العامة الاسلحة الإتجار فـى الأسلحة غير الم رخصة الذخائر

الأكثر قراءة

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات «أبوحزام» في نجع حمادي إلى 10 قتلى

إصابة 20 فلسطينيًا بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

كهربا يتعرّض لحادث سير: «قدّر الله وما شاء فعل»

كواليس سرقة فيلا سيد رجب.. اللص ارتكب «جريمة قتل»

«ماس تليفزيون و6 جثث».. التفاصيل الكاملة لحريق المؤسسة العقابية بالمرج

«لا بد من عقابه».. الباز يكشف عن جريمة محمد رمضان في «فيديو التحفظ على أمواله»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدال والمدلول

د. الهلالى الشربينى الهلالى

التحفيز والنجاح في العملية التعليمية والإنتاجية

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «١-3»

ماجد حبته

حفلة على الشوبكى!

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «1»

ماجد حبته

ما بين الحلفاء!

منى رجب

المشهد الإعلامى المصرى على طريق التغيير«1-2»

ثروت الخرباوي

هل ضاع على المسلمين جزء من الوحى؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

اتفاق أمريكي إسرائيلي على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

بعد الوصول لـ«حكومة تغيير» في إسرائيل.. نتنياهو يجتمع برئيس الموساد للمرة الأولى

«عداوة بعد محبة» مع نتنياهو .. من هو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل؟